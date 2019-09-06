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高雄男豪闖酒店欠帳30萬！4惡煞怒擄人拘禁10小時「餵拳頭」

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▲▼高雄男上酒店簽帳30萬未還，遭惡煞擄走拘禁10小時。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲4惡煞押著陳男前往約定地點取款，遭到快打警力當場制伏。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市一名陳姓男子因日前在酒店簽帳未還，5日下午2時許遭到朋友設局，於台南一處洗車場被4名惡煞強擄上車，並拘禁、圍毆逼迫陳男還款，還撥打電話通知陳父，要他「子債父償」。警方接獲通報後立即展開偵辦，趁著嫌犯下車取款時一舉將4人逮捕，並救出陳男，訊後依妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌偵辦。

警方調查，陳姓男子平時以經商為業，約在1的多月前曾上酒店消費，並簽帳30萬元，但卻遲遲未還款；5日下午2時許，陳男受到朋友邀約獨自前往台南一處洗車場訪友，孰料才剛現身立刻就遭曾姓男子等4名惡煞押上車帶回高雄。

陳男遭擄上車後，曾嫌等人立刻開口要求他償還30萬元款項，但一時之間陳男也拿不出錢，因此遭到4名惡煞「賞拳頭吃」，還被押到一處飯店拘禁長達10的小時，過程中屢屢遭到痛毆。期間4煞要求陳男撥打電話向父親求救，並當場告知陳父，要求「子債父償」，要他準備30萬元贖回兒子。

陳父當天晚間8時許得知愛子遭擄後相當驚慌，立即報警求助；警方在得知雙方約定取款地點後，立即派遣快打警力到場處置，趁著4嫌下車取款之際一舉將其逮捕，同時救出陳男。全案偵訊後依妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌將4人移送法辦。

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