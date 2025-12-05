　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖　破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

▲萱萱12歲投入網路直播，9年後翻轉外界對網紅=學渣的印象，保研進入北大。（圖／翻攝抖音）

▲萱萱12歲投入網路直播，9年後翻轉外界對網紅=學渣的印象，保研進入北大。（圖／翻攝抖音，下同）

記者魏有德／綜合報導

寧夏女孩萱萱12歲開始拍影片、進入網路直播行列而成名，一路歷經網路惡評與外界對「網紅＝學渣」的偏見，最終以推免資格錄取北京大學匯豐商學院研究所。她近日以〈一個初代網紅上岸北大的自述〉回顧近十年的心路歷程，強調成長過程始終在向質疑者證明「網紅也能很優秀」。

▲萱萱12歲投入網路直播，9年後翻轉外界對網紅=學渣的印象，保研進入北大。（圖／翻攝抖音）

《極目新聞》報導，12月3日，萱萱通過個人社交媒體帳號「Angel萱萱ia」以《一個初代網紅上岸北大的自述》為題，講述了她從12歲成為初代網紅到21歲保研北大接近十年的成長經歷。12月4日，萱萱透露，她在這接近十年的時間裡，一直在打破世俗意義中的「刻板印象」，也一直在做證明題。

萱萱出生於寧夏銀川，12歲因好奇在網路上發影片，意外獲得大量迴響，初期以模仿秀、唱歌等內容吸引粉絲。2016年起粉絲量快速成長，美拍單平台最高曾達70萬，加上其他帳號，一度突破百萬追蹤者。然而，關注度提升的同時，惡意評論也開始湧入，讓她在青春期面臨現實與網路雙重壓力。

▲萱萱12歲投入網路直播，9年後翻轉外界對網紅=學渣的印象，保研進入北大。（圖／翻攝抖音）

面對質疑「網紅會耽誤學習」的聲音，她選擇用成績回應。萱萱回憶，初中後便以「我要學出成績」的動力前行，最終考入銀川一中，再以高考成績錄取上海財經大學數學系。進入大學後，她保持前段名次，前三年多次名列專業前5％，成功取得研究生推免資格。

2025年9月25日，萱萱收到北京大學匯豐商學院的錄取通知。她說，本以為自己能申上復旦或上海交大已屬不易，最後決定「再衝一次」，沒想到成功錄取。

▲萱萱12歲投入網路直播，9年後翻轉外界對網紅=學渣的印象，保研進入北大。（圖／翻攝抖音）

萱萱坦言，從2016年開始從未中斷創作，即便遭遇惡評，也希望不辜負支持者，「我要讓不看好我的人知道，你們討厭的那個小女孩，現在很厲害。」但她後來意識到，自己多年來一直在做一份名為「我夠不夠優秀」的證明題，如今希望跳脫外界框架，重新找回屬於自己的生活與方向。

12/03 全台詐欺最新數據

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖　破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

