大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑火之殤怎讓市民安心　港府定明6日最後限期：棚網全拆除

▲▼香港大埔火災。（圖／路透社）

▲香港大埔火災因「人禍」而起，採購易燃棚網釀成無法挽救悲劇。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，搜救及身分辨識作業已進入第八天，截至目前確認遇難者人數維持在159人。香港特區政府3日宣布，全面要求現正進行大維修工程、並搭設棚網的公營及私營樓宇與政府大樓，必須在3日內全面拆除所有棚網下架，並於本週六（12月6日）前完成拆除。

《澎湃新聞》報導，香港特區政府發展局局長寧漢豪3日宣佈，所有現在正進行大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，如果外牆有棚網須實時下架。負責巡查有關項目的各個部門會立即聯絡相關承建商，指示他們在未來三日內，即明天本周六（12月6日）或之前，完成棚網下架的工作。

寧漢豪指出，相關部門將隨即與承建商聯繫，督促限期完成，如個別工程無法如期下架，須事前報備並說明合理原因。

寧漢豪表示，發展局估算目前涉及棚網的大維修工程，包括私營樓宇約二百多幢，公營房屋及政府大樓約十多宗，相關拆除工作已全面啟動。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔居屋宏福苑大火後，港府下令12月6日（或之前）全面拆除所有網棚。（圖／路透）

據香港電台及《大公文匯網》報導，香港建造業總工會理事長周思杰4日表示，政府此舉「有勇氣、順應民意」，但需同步關注工人安全及後續生計。他提到，以一棟20層大廈為例，若由20名工人作業，一日即可完成棚網下架，雖然期限緊迫，但若能妥善規劃安全措施，作業仍可順利。

周思杰並指出，當局要求棚網物料拆下後就地採樣檢測，確認合格才能重新上架，整體檢測所需約10天，相對整體施工周期影響不大。

同一節目中，香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華則表示，由於近日傳出棚網證書造假情況，供應商可能亦屬受害者，在短時間內無法判定物料真偽下，「先拆後驗」是釋除公眾疑慮的唯一方法。他呼籲業界團結一致，「先放下其他工作、集中處理棚網下架」，為社會化解問題、回應民意期待。

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，搜救及身分辨識作業已進入第八天，截至目前確認遇難者人數維持在159人，其中140人已完成初步辨認，1歲到97歲都有，且女性多於男性。此外，第二座起火的宏泰閣，死亡人數比最先起火的宏昌閣死亡人數還多，高達82人。

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

宏福苑火之殤怎讓市民安心　港府定明6日最後限期：棚網全拆除

國道豐原死亡車禍

