　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】日本超人氣親子展重磅登場！光影魔法美術館II 升級進化版台灣首亮相

光影魔法美術館II 升級進化版台灣首亮相（圖／寬宏藝術提供）

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

擁有117場巡迴、累積突破447萬觀展人次，日本超人氣光影展2026升級篇章「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」即將於台灣隆重登場！由日本頂尖策展團隊 STEPeast 攜手逾10組國際級數位藝術家，以「與光影玩樂，感受魔法般的藝術體驗」為主題，帶來全新創作，升級打造更驚豔的「光影魔法美術館II」！在這裡，你可以手舞足蹈、與光影玩遊戲、享受魔法創作的樂趣！這是一座鼓勵「動手觸摸」的光影藝術殿堂，顛覆美術館「請勿觸碰」、「請勿喧嘩跑跳」的傳統印象，讓大小朋友都能沉浸於聲光魔法的獨特魅力。

作為現象級巡迴光影展，「光影魔法美術館」每到一站皆創下打卡熱潮，觀眾更直呼「太神奇、太好玩！」，升級進化版「光影魔法美術館II」將於2026年首度在台灣亮相，日本頂尖團隊聯手國際藝術家，打造十多項首次亮相的光影互動，觀眾不僅能「用眼睛看」，更能運用雙手、雙腳，甚至整個身體參與創作，在光影之間奔跑、揮動、踏步，體驗每一個動作都能激起奇妙變化的魔法時刻！這項跨世代的藝術體驗，讓每一位大小朋友都成為「光影魔法師」，親手創造專屬於自己的魔法樂園，以更沉浸、更貼近全齡觀眾的魔法體驗，再度掀起親子光影旋風！

【光影魔法美術館II Art in Wonderland II】
展覽日期：2026/1/21（三）至 2026/4/6（一）
展覽地點：中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）
展覽時間： 10:00-17:30（17:00停止售票及入場）
休展日：2/16（除夕）、2/17（初一）、2/28
主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司
協辦單位：三貝多股份有限公司
企劃單位：STEPeast、株式会社CoCo
✦2025/12/8(一)~2026/1/20(二) 早鳥單人票$400限時搶購✦
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／法拉利失控逆向猛撞！電線桿整支橫倒路中　現場秒全黑
直擊／天堂醫生來了！佐藤健壓軸抵達高雄
快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布
獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：我用生命保證全是謊話
快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效
TikTok也要封鎖？卓榮泰：不改善也不能容忍
頭城工地挖出疑似「超巨大古沉船」　專家初步勘定結果曝
直擊／《黑暗榮耀》車珠英驚喜現身！超萌反差
快訊／金孫回家了！　哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作
韓團成員抵台「坐輪椅」　粉絲心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】日本超人氣親子展重磅登場！光影魔法美術館II 升級進化版台灣首亮相

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

多國會員年費漲價　台灣好市多稱「全球政策」：調整會主動通知

水豚控必衝！週末衝碧潭看12米「水豚君」　限定雞蛋糕＋偶裝見面會時程公開

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯聲明：感謝還原真相

【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

超商咖啡珍奶「買2送2」　周末五六日「省錢優惠」懶人包

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」　聯名《客家廚房2》限時買2送2

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

【廣編】日本超人氣親子展重磅登場！光影魔法美術館II 升級進化版台灣首亮相

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

多國會員年費漲價　台灣好市多稱「全球政策」：調整會主動通知

水豚控必衝！週末衝碧潭看12米「水豚君」　限定雞蛋糕＋偶裝見面會時程公開

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯聲明：感謝還原真相

【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

超商咖啡珍奶「買2送2」　周末五六日「省錢優惠」懶人包

三商炸雞「雞腿酷滋桶」下殺49折　酥炸棒腿現省50元

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」　聯名《客家廚房2》限時買2送2

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

快訊／法拉利失控逆向猛撞！電線桿整支橫倒路中　現場秒全黑

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布

王彩樺唱到動情「獻吻」　江志豐閉眼不動怕真被親到

台新新光金聖誕點燈　董座吳東亮：「點亮新光、傳遞祝福」

搭飛機被別人行李砸傷！榮民求償80萬...立榮無過失仍判賠2萬6

桃園八德三元宮253周年繪畫比賽　副市長蘇俊賓與學子比創意

斗六推永續人行環境　公開說明大同路、成功路改善計畫

嘉義西區大發展！北港路兩側20年開發案重啟　打造70公頃產業專區

直擊／天堂醫生來了！大咖日星壓軸抵達高雄　粉絲驚呼：是佐藤健

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

【誰准你躺別的女人腿】1歲女兒見爸躺媽腿！一把抓起他頭髮教訓XD

消費熱門新聞

好市多又一家「停車場收費」　業者證實

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

必勝客「雙12優惠」大比薩199元起　達美樂聖誕新品限時半價

多國會員年費漲價　台灣好市多稱「全球政策」：調整會主動通知

超商咖啡珍奶「買2送2」周末優惠懶人包

超商連5天「買1送1」懶人包

週末衝碧潭看12米「水豚君」

7-11推出「Miffy米飛兔」86款周邊

7-11新推「蜜金桔霜淇淋」限時買2送2

全聯12/5起聽不到「福利熊主題曲」

超商推獨家「吉伊卡哇生乳包」　量販搶先開賣aespa辛拉麵

好市多傳台中展店　業者低調：積極評估

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

更多熱門

相關新聞

江蕙加演利多　概念股寬宏藝術漲逾6%

江蕙加演利多　概念股寬宏藝術漲逾6%

「江蕙概念股」寬宏藝術（6596）今（3）日正式宣布，「江蕙演唱會【無,有】安可場」將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋舉行，一共5場，消息公告後寬宏藝術股價漲逾6%，在娛樂經紀類股中表現最佳。

二姊江蕙助攻！寬宏藝術8月營收8.73億元　創歷史新高

二姊江蕙助攻！寬宏藝術8月營收8.73億元　創歷史新高

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

江蕙演唱會股東優惠來了！9日開放傳真登記　限量80組

江蕙演唱會股東優惠來了！9日開放傳真登記　限量80組

寬宏藝術Q1獲利創新高　每股賺3.81元

寬宏藝術Q1獲利創新高　每股賺3.81元

關鍵字：

寬宏藝術光影魔法美術館II親子展

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

全台第3家「島語」12/29開幕

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面