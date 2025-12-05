【廣編】日本超人氣親子展重磅登場！光影魔法美術館II 升級進化版台灣首亮相

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

擁有117場巡迴、累積突破447萬觀展人次，日本超人氣光影展2026升級篇章「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」即將於台灣隆重登場！由日本頂尖策展團隊 STEPeast 攜手逾10組國際級數位藝術家，以「與光影玩樂，感受魔法般的藝術體驗」為主題，帶來全新創作，升級打造更驚豔的「光影魔法美術館II」！在這裡，你可以手舞足蹈、與光影玩遊戲、享受魔法創作的樂趣！這是一座鼓勵「動手觸摸」的光影藝術殿堂，顛覆美術館「請勿觸碰」、「請勿喧嘩跑跳」的傳統印象，讓大小朋友都能沉浸於聲光魔法的獨特魅力。

作為現象級巡迴光影展，「光影魔法美術館」每到一站皆創下打卡熱潮，觀眾更直呼「太神奇、太好玩！」，升級進化版「光影魔法美術館II」將於2026年首度在台灣亮相，日本頂尖團隊聯手國際藝術家，打造十多項首次亮相的光影互動，觀眾不僅能「用眼睛看」，更能運用雙手、雙腳，甚至整個身體參與創作，在光影之間奔跑、揮動、踏步，體驗每一個動作都能激起奇妙變化的魔法時刻！這項跨世代的藝術體驗，讓每一位大小朋友都成為「光影魔法師」，親手創造專屬於自己的魔法樂園，以更沉浸、更貼近全齡觀眾的魔法體驗，再度掀起親子光影旋風！

【光影魔法美術館II Art in Wonderland II】

展覽日期：2026/1/21（三）至 2026/4/6（一）

展覽地點：中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）

展覽時間： 10:00-17:30（17:00停止售票及入場）

休展日：2/16（除夕）、2/17（初一）、2/28

主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司

協辦單位：三貝多股份有限公司

企劃單位：STEPeast、株式会社CoCo

✦2025/12/8(一)~2026/1/20(二) 早鳥單人票$400限時搶購✦

