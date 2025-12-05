　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

▲▼京東、拼多多、支付寶、小米。（圖／翻攝自微博）

▲支付寶系統12月4日晚間再次出現系統異常。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

阿里系支付系統昨（4）日晚間大規模當機，用戶紛紛回報支付寶付款成功但訂單顯示未付款，連帶影響淘寶、閒魚等平台系統崩潰，部分用戶甚至遭重複扣款。高峰期客服頻道全面癱瘓，有人排隊逾九千人仍無法接通。雖官方已於今（5）日恢復服務，但具體故障原因是否為技術性問題仍尚未說明。

《濟南日報》報導，12月4日晚間，社交平台多位用戶反饋阿里系APP出現支付寶付款異常，涉及淘寶、閒魚、1688、餓了麼等多平台，出現用戶完成付款後訂單顯示未付款情況，「支付寶崩了」、「淘寶崩了」、「閒魚崩了」登上熱搜。有網友表示，付款後訂單消失或待付款，多人被重複扣款，客服排隊超9000人。

▲▼淘寶8月1日推「99元台灣免運」　涵蓋18類產品。（圖／翻攝淘寶）

▲支付寶系統異常連帶影響淘寶、閒魚等阿里系電商平台。（圖／翻攝淘寶）

大量用戶反映，付款金額被扣除後，淘寶或閒魚訂單仍停留在「待付款」狀態，甚至短暫消失，需要20分鐘以上才更新為「待發貨」。不少人因重複嘗試付款被扣款三次以上，部分用戶還遭遇餘額寶提現延遲、轉帳後餘額暫時顯示為零、花唄還款未及時入帳等連鎖問題。

此外，客服也幾乎同時癱瘓，閒魚人工客服排隊突破9000人，機器客服則不斷重複顯示「請勿再次支付」的提示，仍無法解決訂單錯誤。

針對大量投訴，淘寶客服回應稱，用戶若已完成扣款、訂單仍顯示未付款，「請勿重複支付」，系統會自行更新狀態，並對造成不便致歉。截至12月5日，支付功能已全面恢復，阿里方面尚未公佈詳細技術故障原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

華為創辦人任正非聊青年成長與AI未來：別盯著發明，要盯著應用

陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料　還原歷史有力反擊日本右翼

宏福苑火之殤怎讓市民安心　港府定明6日最後限期：棚網全拆除

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

馬克宏4度訪華定下「主基調」　陸官媒：中法關係戰略意義更加凸顯

陸外賣龍頭「餓了麼」換名「淘寶閃購」　消費者權益不變

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖　破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」　死者女性占多數

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

華為創辦人任正非聊青年成長與AI未來：別盯著發明，要盯著應用

陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料　還原歷史有力反擊日本右翼

宏福苑火之殤怎讓市民安心　港府定明6日最後限期：棚網全拆除

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

馬克宏4度訪華定下「主基調」　陸官媒：中法關係戰略意義更加凸顯

陸外賣龍頭「餓了麼」換名「淘寶閃購」　消費者權益不變

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里　商家憂「賣不動」

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖　破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」　死者女性占多數

快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

快訊／玉木宏升格二寶爸！　愛妻木南晴夏報喜第二胎誕生

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

【聰明汪】狗狗聽「去拿碗碗來吃肉」！成功叼碗出現超可愛

大陸熱門新聞

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

小紅書APP遭禁一年　陸委會：不是針對哪一國

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料

越南空姐與陸籍男友自創「暗號」涉黃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

海基會開台商顧問會議　專家籲：審慎市場分散風險

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓 阿里系淘寶閒魚也跟著崩

陸百萬粉絲網紅12歲成短影音鼻祖 破「網紅＝學渣」印象拚進北大研究所

福建「兩岸標準共通條例」　陸委會：對台不具效力

更多熱門

相關新聞

高鐵系統異常「影響4班次、2千人」　業者：依運送契約退費

高鐵系統異常「影響4班次、2千人」　業者：依運送契約退費

台灣高鐵今天上午9時11分發生通訊系統異常，導致部分列車延誤。台灣高鐵公司表示，已於10時49分修復完成，共造成4班次延誤30分鐘以上，影響約2000人，將依照旅客運送契約辦理退費。

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」 上車一看竟是「行李架」

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」 上車一看竟是「行李架」

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

即／北捷板南線「列車異常」月台爆滿、乘客卡隧道中

即／北捷板南線「列車異常」月台爆滿、乘客卡隧道中

關鍵字：

支付寶阿里系統異常扣款客服癱瘓.淘寶

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面