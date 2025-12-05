支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

▲支付寶系統12月4日晚間再次出現系統異常。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

阿里系支付系統昨（4）日晚間大規模當機，用戶紛紛回報支付寶付款成功但訂單顯示未付款，連帶影響淘寶、閒魚等平台系統崩潰，部分用戶甚至遭重複扣款。高峰期客服頻道全面癱瘓，有人排隊逾九千人仍無法接通。雖官方已於今（5）日恢復服務，但具體故障原因是否為技術性問題仍尚未說明。

《濟南日報》報導，12月4日晚間，社交平台多位用戶反饋阿里系APP出現支付寶付款異常，涉及淘寶、閒魚、1688、餓了麼等多平台，出現用戶完成付款後訂單顯示未付款情況，「支付寶崩了」、「淘寶崩了」、「閒魚崩了」登上熱搜。有網友表示，付款後訂單消失或待付款，多人被重複扣款，客服排隊超9000人。

▲支付寶系統異常連帶影響淘寶、閒魚等阿里系電商平台。（圖／翻攝淘寶）

大量用戶反映，付款金額被扣除後，淘寶或閒魚訂單仍停留在「待付款」狀態，甚至短暫消失，需要20分鐘以上才更新為「待發貨」。不少人因重複嘗試付款被扣款三次以上，部分用戶還遭遇餘額寶提現延遲、轉帳後餘額暫時顯示為零、花唄還款未及時入帳等連鎖問題。

此外，客服也幾乎同時癱瘓，閒魚人工客服排隊突破9000人，機器客服則不斷重複顯示「請勿再次支付」的提示，仍無法解決訂單錯誤。

針對大量投訴，淘寶客服回應稱，用戶若已完成扣款、訂單仍顯示未付款，「請勿重複支付」，系統會自行更新狀態，並對造成不便致歉。截至12月5日，支付功能已全面恢復，阿里方面尚未公佈詳細技術故障原因。