　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

越南前空姐與陸籍男友以暗號賣淫　女服務員名字大小寫藏涉黃服務

▲▼ 一名32歲越南籍前空姐丁氏清宣（Dinh Thi Thanh Tuyen）與其40歲大陸籍男友張磊（音譯），被控以卡拉OK餐廳為掩護，利用暗號制度組織約200名女性從事性交易，現已遭檢方提起公訴。 。（圖／翻攝 上游新聞）

 ▲ 32歲越南籍前空姐丁與大陸籍男友以卡拉OK餐廳為掩護，利用暗號制度組織約200名女性從事性交易，現已遭檢方提起公訴。 （圖／翻攝 上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

空姐竟涉及賣淫！越南胡志明市近日偵破一起跨國賣淫案。一名32歲越南籍前空姐丁氏清宣（Dinh Thi Thanh Tuyen）與其40歲大陸籍男友張磊（音譯），被控以卡拉OK餐廳為掩護，利用暗號制度組織約200名女性從事性交易，現已遭檢方提起公訴。

陸媒《上游新聞》報導，據胡志明市檢察院公布的起訴書，丁氏清宣與張磊於2022年中接手當地一家名為「Tai Nguyen Fortuner II」的餐廳，自2023年起共同經營。為避開查緝，該團伙主要接待來自大陸與馬來西亞的顧客，並定期與管理層密會安排性服務流程。

其中最受關注的管理手法是該團伙設置的「暗號名冊」。名冊內約200名女服務員的姓名以大小寫字母區分，大寫者表示願意提供性服務，小寫則僅限日常陪侍。名冊內容每天透過群組軟體流傳更新，方便依客戶需求「派單」。

警方調查指出，當客人要求性服務時，管理人員會將女性分成「願意」與「不願意」兩列供挑選，隨後將被選中的人員送往附近酒店交易。收費方面，單次性交易定價為400萬越南盾（約新台幣約1300元／人民幣約1072元），過夜服務則為700萬越南盾。

這個犯罪網路於2023年10月17日遭警方突擊瓦解。當天警方搜查餐廳與兩家酒店，當場查獲正在交易的5名女性，並在主嫌保險箱中起出大筆現金。

被告在庭審前均已認罪，但丁氏清宣及張磊辯稱，他們僅默許以「拉客」提升餐廳營收，否認直接抽成。當局統計，該團伙經營期間獲利約24億越南盾（約新台幣約290萬元／人民幣約64萬元），兩人稱相關收入已回投入店面裝修與營運。

值得注意的是，部分涉案管理人員向警方指出，他們從未領到薪資，只能依靠顧客小費生存。目前丁氏清宣、張磊及其他五名管理者均被控組織賣淫罪，案件預計於近日開庭審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府釋利多！　「7檔機器人股」亮燈開趴
韓女星消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
快訊／傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方首回：積極評估
快訊／「載女兒上學」迴轉遭撞　女童噴飛
10台男在陸服刑！　突從小三通送回台灣
行政院拍板　2027年起全面禁廚餘養豬
川普又出手！　全面暫停「19國移民申請」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

越南前空姐與陸籍男友以暗號賣淫　女服務員名字大小寫藏涉黃服務

宏福苑7棟樓搜索完畢　已致159人遇難！各棟罹難人數曝

四度訪華重點？馬克宏抵京後發文　與中方討論世界迫切解決的議題

2025全球獨角獸企業榜單公佈　中國150家企業入選

全球最長直飛單程航線首飛　上海經奧克蘭抵阿根廷共計19681公里

馬克宏抵京！王毅機場親迎　80人豪華訪團攜35跨國企業高管隨行

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶　三代都是中國人讓家屬詫異

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕！身分曝光

短裙女疑躲正宮　「高樓爬牆躲隔壁」全錄影

時間到即停寫！陸中學推「作業熔斷機制」　保障學生睡眠需求

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

越南前空姐與陸籍男友以暗號賣淫　女服務員名字大小寫藏涉黃服務

宏福苑7棟樓搜索完畢　已致159人遇難！各棟罹難人數曝

四度訪華重點？馬克宏抵京後發文　與中方討論世界迫切解決的議題

2025全球獨角獸企業榜單公佈　中國150家企業入選

全球最長直飛單程航線首飛　上海經奧克蘭抵阿根廷共計19681公里

馬克宏抵京！王毅機場親迎　80人豪華訪團攜35跨國企業高管隨行

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶　三代都是中國人讓家屬詫異

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕！身分曝光

短裙女疑躲正宮　「高樓爬牆躲隔壁」全錄影

時間到即停寫！陸中學推「作業熔斷機制」　保障學生睡眠需求

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　綠委酸：見人說人話見鬼說鬼話

美國聯邦公報：南韓汽車關稅「追溯調降15%」　4日起生效

2大音樂鬼才攜手合作！　爆內鬨「不耐煩」傳訊息轟炸

遇臉書詐騙！他用ChatGPT「絕地反殺」　歹徒嚇到崩潰求饒

28歲公主嫁礦泉水富二代！ 柬埔寨「世紀婚禮」排場曝光

動物園2象龜打架「還翻肚」飼養員勸架！牠竟怒追飼養員…影片曝

台八女星「傍晚在家跳有氧」遭投訴！傻眼：穿毛拖鞋也被說腳步聲太大

周曉涵累趴床洩「深邃事業線」　魔鬼視角辣翻網：好有料！

快艇掰了保羅非單一原因　總裁與他深談3小時：雙方不適合

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的

大陸熱門新聞

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

短裙女疑躲正宮　「高樓爬牆躲隔壁」全錄影

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

陸中學推「作業熔斷機制」　保障學生睡眠需求

罕見奇觀！他拍下老君山「仙氣罩頂」

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

員工誤將「1中藥」包進水餃毒死老闆

越南空姐與陸籍男友自創「暗號」涉黃

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

俄羅斯對大陸公民實施免簽首日 黑河口岸排長龍...搭氣墊船僅需2分鐘

全球最長直飛單程航線首飛 上海經奧克蘭抵阿根廷共計19681公里

更多熱門

相關新聞

3中國人「組團赴日竊盜」被逮！狂偷56民宅

3中國人「組團赴日竊盜」被逮！狂偷56民宅

日本福岡縣警方27日破獲跨國竊盜組織，逮捕3名中國籍嫌犯，年齡介於30至40多歲間，他們涉嫌在日本5個府縣共56起住宅偷竊，得手金額高達2200萬日圓（約新台幣442萬元）。警方判斷，3人是以竊盜目的赴日，還會特意觀察屋主作息，專挑無人在家的時段入內偷竊。

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

KK園區附近　緬軍又打詐逮捕300多人

KK園區附近　緬軍又打詐逮捕300多人

3陸女被騙來台賣淫2100次！台男慘了

3陸女被騙來台賣淫2100次！台男慘了

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

關鍵字：

越南賣淫跨國犯罪空姐案件暗號名冊警方突襲

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

台中「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面