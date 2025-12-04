防堵詐騙假訊息！小紅書遭我方禁一年　陸委會：不是針對哪一國

▲ 陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

內政部與刑事局今（4）日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑指出，這是針對詐騙和假訊息，不是跟兩岸有關。

陸委會今4日下午舉行例行記者會，有媒體問及小紅書遭禁止議題。他首先反問「小紅書有遭禁嗎？」得知是最新消息後，他立刻指出，「這是針對有關詐騙和假訊息詐騙，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體。」

梁文傑強調，它是針對這個任何跟詐騙有關的，「這個部分請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。」

▲我方因小紅書涉及詐騙宣布對其APP禁止一年，外界質疑FB、LINE、YT涉詐是否比照辦理。（圖／路透）

刑事局今日公布，小紅書APP自民國113年起至今，涉及詐騙事件累計達1706件。「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求。

內政部政啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP下達「網路解析中止與限制接取」措施，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。數位發展部回應指出，待正式行政處分送達後，TWNIC（台灣網路資訊中心）將依程序協助啟動限制。

對此，國民黨北市議員張斯綱表示，FB、LINE、YT涉詐幾件？要不要一併公布？超過六成民眾曾在臉書遇過詐騙，近五成LINE用戶也表示遇過詐騙，打詐不能雙標、數據要透明，更不能抓小不抓大，這才是真正負責任的政府該做的事。

▼刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）