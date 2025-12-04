　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

防堵詐騙假訊息！小紅書遭我方禁一年　陸委會：不是針對哪一國

▲▼ 陸委會發言人梁文傑（2025.12.4） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

內政部與刑事局今（4）日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑指出，這是針對詐騙和假訊息，不是跟兩岸有關。

陸委會今4日下午舉行例行記者會，有媒體問及小紅書遭禁止議題。他首先反問「小紅書有遭禁嗎？」得知是最新消息後，他立刻指出，「這是針對有關詐騙和假訊息詐騙，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體。」

梁文傑強調，它是針對這個任何跟詐騙有關的，「這個部分請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。」

▲▼小紅書。（圖／路透）

▲我方因小紅書涉及詐騙宣布對其APP禁止一年，外界質疑FB、LINE、YT涉詐是否比照辦理。（圖／路透）

刑事局今日公布，小紅書APP自民國113年起至今，涉及詐騙事件累計達1706件。「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求。

內政部政啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP下達「網路解析中止與限制接取」措施，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。數位發展部回應指出，待正式行政處分送達後，TWNIC（台灣網路資訊中心）將依程序協助啟動限制。

對此，國民黨北市議員張斯綱表示，FB、LINE、YT涉詐幾件？要不要一併公布？超過六成民眾曾在臉書遇過詐騙，近五成LINE用戶也表示遇過詐騙，打詐不能雙標、數據要透明，更不能抓小不抓大，這才是真正負責任的政府該做的事。

▼刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了
快訊／老翁拿汽油衝房仲家　爆衝突送醫
蔡瑞雪撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍
高雄驚傳墜樓！住戶開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞
陸軍射擊砲彈偏飛　連撞3民宅
Joeman默認有女友！　新歡身分疑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海基會開台商顧問會議　專家籲：審慎評估生產配置與市場分散風險

防堵詐騙假訊息！小紅書遭我方禁一年　陸委會：不是針對哪一國

福建推在台開沙縣小吃補助5千　陸委會：若涉政府機關補助恐違規

福建推「兩岸標準共通條例」　陸委會：屬對岸內規「對台不具效力」

海峽情兩岸原創音樂交流　台創作者155人參與熱度大幅提升

對岸遣送詐騙犯通知太慢　陸委會籲互相尊重：雖不滿意讓人先回國

新疆發生規模6.0強震　震感波及烏魯木齊等10餘城

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

習近平與馬克宏會談　見證簽署核能等多項合作文件

陸90後10億身家投資人公開徵婚　自稱「戀愛腦」立志超越巴菲特

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

海基會開台商顧問會議　專家籲：審慎評估生產配置與市場分散風險

防堵詐騙假訊息！小紅書遭我方禁一年　陸委會：不是針對哪一國

福建推在台開沙縣小吃補助5千　陸委會：若涉政府機關補助恐違規

福建推「兩岸標準共通條例」　陸委會：屬對岸內規「對台不具效力」

海峽情兩岸原創音樂交流　台創作者155人參與熱度大幅提升

對岸遣送詐騙犯通知太慢　陸委會籲互相尊重：雖不滿意讓人先回國

新疆發生規模6.0強震　震感波及烏魯木齊等10餘城

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

習近平與馬克宏會談　見證簽署核能等多項合作文件

陸90後10億身家投資人公開徵婚　自稱「戀愛腦」立志超越巴菲特

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

失衡戰略？　中國威脅論、武統限時論支撐軍費增長論之悖論及侷限

萬寶龍致敬皇后樂團　招牌曲名、舞台服裝元素躍上筆身

獨家／17.5巨根男優「是情慾按摩師」！ 　紅到大咖女主持人都點菜

指南山英雄會促宗教文化交流　邱佩琳：正念信仰護國祈民安

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市府要追究責任：依規懲處

為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

解放軍上百艘艦艇東亞集結　路透：歷來之最

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

大陸熱門新聞

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

短裙女疑躲正宮　「高樓爬牆躲隔壁」全錄影

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

越南空姐與陸籍男友自創「暗號」涉黃

陸中學推「作業熔斷機制」　保障學生睡眠需求

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

罕見奇觀！他拍下老君山「仙氣罩頂」

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」...母崩潰發聲

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

「一國兩制」是不可碰觸紅線　國台辦回應

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》 陸：能準確完整重申所述內容？

更多熱門

相關新聞

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

刑事局今日公布，小紅書APP自民國113年起至今，涉及詐騙事件累計達1706件。內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，將對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。數位發展部回應指出，待正式行政處分送達後，TWNIC（台灣網路資訊中心）將依程序協助啟動限制。

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

國安檢測15項不合格　小紅書將遭封鎖1年

國安檢測15項不合格　小紅書將遭封鎖1年

小紅書爆繞道用輝達晶片　彭博：美國金融圈警報大響

小紅書爆繞道用輝達晶片　彭博：美國金融圈警報大響

感情遇瓶頸？憑直覺挑「英文字母」秒讀對方心意

感情遇瓶頸？憑直覺挑「英文字母」秒讀對方心意

關鍵字：

小紅書禁止

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面