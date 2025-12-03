我國不排斥與宏都拉斯重新「建交」　陸外交部酸：注定絕路一條

▲宏都拉斯大選，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

宏都拉斯大選進行中，2位在野候選人票數領先，且皆承諾要和台灣恢復邦交。對此，外交部長林佳龍3日表示，對兩位對台友好總統候選人，「我們保持良好互動」，也持開放態度。中國外交部發言人林劍3日在例行記者會上，對此番言論進行強烈譴責。

一名路透社記者向林劍提問，「一名台灣官員今天上午稱，台方期待與宏都拉斯重新建立外交關係，並且已經與兩名候選人保持接觸，中方對此有何評論？」

▲我國外交部長林佳龍。（圖／記者莊喬迪攝）

林劍表示，「一個中國原則是，中宏關係的政治基礎，和根本前提，中宏建交兩年多來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，中方援建的農業技術學校，已順利竣工，兩國企業簽署了逾萬噸的白蝦採購協議，宏都拉斯的煙草進入了中國市場。」

他介紹，「2024年中方自宏進口咖啡同比增長14倍，中方還向宏都拉斯，援助了咖啡溫室大棚及種植的工具包，就宏都拉斯颶風、洪澇等災害提供了多批次的人道主義援助，兩國的人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域的合作，有力提升了宏都拉斯長遠的發展能力。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍指出，「這些成果充分說明，中宏關係為宏都拉斯人民，帶來了實實在在的好處，符合兩國和兩國人民根本和長遠利益，『台獨』分裂活動逆歷史潮流，注定是絕路一條。」

宏都拉斯2023年3月宣布與中華民國斷交，轉而與北京建交，但後續中共包括對大舉採購宏國白蝦承諾一再跳票，引發民怨。而宏都拉斯近日舉辦總統大選，在野的「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）、「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）目前領先，且2人都曾承諾當選要和台灣恢復邦交。



對此，外交部長林佳龍3日在立法院受訪表示，期待台灣跟宏都拉斯關係在大選後，建立起基於平等互惠外交上關係。至於恢復邦交可能性？林佳龍說，持開放態度，也會積極跟總統當選人洽談未來雙邊外交關係，持續都有跟各陣營保持溝通聯繫管道。