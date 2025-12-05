宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」　死者女性占多數

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，搜救及身分辨識作業已進入第八天，截至目前確認遇難者人數維持在159人，其中140人已完成初步辨認，1歲到97歲都有，且女性多於男性。此外，第二座起火的宏泰閣，死亡人數比最先起火的宏昌閣死亡人數還多，高達82人。

根據《香港文匯報》報導，警務處處長周一鳴表示，死者當中包括1名殉職消防員、3男2女共5名工友，以及10名外傭。在宏福苑8棟大樓中，宏志閣未受波及；宏仁閣及宏建閣雖然受災但無人罹難。宏新閣有3人遇難、宏道閣2人、宏盛閣1人。

最先起火的宏昌閣奪走70條性命，但第二座起火的宏泰閣死亡人數更高，達82人，成為本次事件傷亡最慘的大樓。

另有一名死者於火災爆發後迅速被抬離現場，暫未能確認其來自哪棟大樓，但推估位於宏昌閣或宏泰閣，警方會持續追查。

周一鳴說明，現場部分單位發現的疑似人骨已送交法醫與政府化驗所檢測，確認是否屬於人類，並進行DNA比對。他強調，159人是現階段的統計，未來仍可能調整，警方也會持續聯絡報失親友的民眾，盡力釐清所有失聯個案。

進入第八日搜尋 300名DVIU人員外圍地毯式排查

大火發生至今已踏入第八天，警方4日再出動約300名災難遇害者辨認組（DVIU）成員，在已確認安全的受災樓宇外圍及倒塌棚架周邊進行新一輪大範圍搜尋。目前尚未再發現遺骸，死者總數維持159人。周一鳴表示，警方會持續處理失聯通報，盡快確認每位失聯者的下落。

跨部門調查持續 未發現石油氣管道損壞

至於起火原因，由消防處牽頭的跨部門調查專組亦聯同機電工程署在初步鎖定的起火位置調查外牆石油氣管道，初步並未發現管道損壞，調查仍在進行中。

警方目前已完成7座大樓搜索，下一步將聚焦大樓外圍結構，尤其是被棚架覆蓋的區域，但由於外牆仍懸掛大量棚架，必須由房屋署評估安全後才能展開移除作業。周一鳴強調，目標是加快進度，盡快拼湊完整傷亡全貌。