ET民調／十大最喜歡的政治人物：綠4藍5、柯文哲33.4％站上第二名





▲柯文哲、蔡英文、郭台銘。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

過去穩坐「網路聲量冠軍」寶座的台北市長柯文哲，近幾年網路聲量不斷下滑，這陣子甚至出現「退讚潮」，讓臉書粉絲專頁按讚人數跌破200萬大關。不過根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在「最喜歡的政治人物」排行中，柯文哲仍位居第二名，第一名則是近期常跟網紅合作、全台政治人物臉書粉專唯一超過200萬按讚人次的總統蔡英文。

《ETtoday新聞雲》調查，「以下幾個政治人物，請問您最喜歡哪五位？（可複選五位）」題目，有37.2％的受訪者喜歡蔡英文，排名第一；第二名是柯文哲（33.4％），第三名、第四名由鴻海集團創辦人郭台銘（29.9％）和新北市長侯友宜（29.9％）並列；前新北市長朱立倫（25.9％）則排名第五；反觀在國民黨黨內初選大勝的韓國瑜（25.0％）僅排名第六。

而在九合一大選中輸給韓國瑜後，成功塑造「暖男」形象的行政院副院長陳其邁（23.7％）排名第七，行政院長蘇貞昌（19.8％）、前總統馬英九（19.0％）、前行政院長賴清德（18.9％）則分別拿下第八、第九，以及第十名。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年9月9日至9月10日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為3302份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年8月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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