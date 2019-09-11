肚子大方給摸！輸給基隆三浦春馬...陳其邁破功大吃蚵仔煎

▲陳其邁大吃蚵仔煎。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

被網友暱稱是「腹院長」的行政院副院長陳其邁10日晚間前往西門町，觀賞由電玩改編、以白色恐怖時代為背景的電影《返校》。電影開演前，陳其邁先到西門商圈走走逛逛，正在減肥大作戰的他受不了誘惑「破功」大吃蚵仔煎，還大方讓網友「摸肚子」。

基隆市長林右昌年輕照日前曝光，當年帥氣外型讓他獲得「基隆三浦春馬」稱號，也颳起政壇減肥潮。陳其邁一連多日深夜下班後跑步健身，沒想到10日看電影前，受不了美食誘惑先破功。他在IG貼文寫道，「Day...這算破功了嗎？今天去看返校，順便更新邁邁的沒有在瘦身日記。西門町的著名傳統美食天天利，上次總統也來這裡吃過有荷包蛋的滷肉飯喔。」

受不了美食誘惑，陳其邁大吃蚵仔煎，臉書粉絲專頁「蠢羊與奇怪生物」則分享看電影的小插曲。小編透露，去二刷《返校》時，巧遇陳其邁也來看，於是大膽問「腹怨長」可不可以摸肚子，沒想到陳其邁大方一口答應。小編笑稱，「危險動作請勿模仿！然後摸肚子這個動作真的是我個人怪癖，但我都會先問對方給不給摸才出手。本來好不容易說動他一起去吃冰（咦），結果他吃過永富，而且剛好又要打烊時間就作罷了。」

▼陳其邁巧遇網友，肚子大方讓粉絲摸。（圖／翻攝自臉書「蠢羊與奇怪生物」粉絲專頁）