　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肚子大方給摸！輸給基隆三浦春馬...陳其邁破功大吃蚵仔煎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁大吃蚵仔煎。（圖／翻攝自陳其邁臉書、翻攝自臉書「蠢羊與奇怪生物」粉絲專頁）

▲陳其邁大吃蚵仔煎。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

被網友暱稱是「腹院長」的行政院副院長陳其邁10日晚間前往西門町，觀賞由電玩改編、以白色恐怖時代為背景的電影《返校》。電影開演前，陳其邁先到西門商圈走走逛逛，正在減肥大作戰的他受不了誘惑「破功」大吃蚵仔煎，還大方讓網友「摸肚子」。

基隆市長林右昌年輕照日前曝光，當年帥氣外型讓他獲得「基隆三浦春馬」稱號，也颳起政壇減肥潮。陳其邁一連多日深夜下班後跑步健身，沒想到10日看電影前，受不了美食誘惑先破功。他在IG貼文寫道，「Day...這算破功了嗎？今天去看返校，順便更新邁邁的沒有在瘦身日記。西門町的著名傳統美食天天利，上次總統也來這裡吃過有荷包蛋的滷肉飯喔。」

受不了美食誘惑，陳其邁大吃蚵仔煎，臉書粉絲專頁「蠢羊與奇怪生物」則分享看電影的小插曲。小編透露，去二刷《返校》時，巧遇陳其邁也來看，於是大膽問「腹怨長」可不可以摸肚子，沒想到陳其邁大方一口答應。小編笑稱，「危險動作請勿模仿！然後摸肚子這個動作真的是我個人怪癖，但我都會先問對方給不給摸才出手。本來好不容易說動他一起去吃冰（咦），結果他吃過永富，而且剛好又要打烊時間就作罷了。」

▼陳其邁巧遇網友，肚子大方讓粉絲摸。（圖／翻攝自臉書「蠢羊與奇怪生物」粉絲專頁）

▼陳其邁巧遇網友，肚子大方讓粉絲摸。（圖／翻攝自臉書「蠢羊與奇怪生物」粉絲專頁）

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

政治熱門新聞

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

綠營喊「市政零蛋、高雄完蛋」韓..

韓國瑜再爆粗口！評丁守中選北市..

週刊爆郭台銘真正目標：國民黨主..

郭台銘參選大勢底定　中常委盼好..

韓國瑜喊話國民黨：還要永遠後悔..

即／韓市府秘書長楊明州遭降調參..

與郭台銘城隍廟參拜　柯文哲：不..

韓國瑜走進區里　又脫口「ㄍㄢˋ..

內幕／郭台銘絕不選國民黨主席

快訊／郭台銘選總統！蔡壁如：柯..

與妻離婚只能帶走內褲　柯P聽完..

韓國瑜最後一名！縣市首長施政滿..

韓國瑜頒優良教師　其中一位是黃..

更多熱門

相關新聞

搶看《返校》...陳其邁深夜憶當年：滿佈憲兵的台大歷歷在目

由電玩改編、以白色恐怖作為背景的電影《返校》20日即將上映，行政院副院長陳其邁和鄭南榕遺孀葉菊蘭11日受邀出席特映會。陳其邁深夜分享電影心得，感概回憶，「那晚的台大醫學院校園內，滿佈憲兵和鎮暴警察，歷歷在目」。

陳其邁半夜減肥「跑到模糊」...白天「緊緊緊」跑行程

柯文哲追扁案　蔡英文請鄭文燦教如何專心市政

國民黨為氣爆案告發陳菊　陳其邁嗆拿出證據

馬英九被韓粉噓下台...陳其邁抱屈：要他情何以堪？韓市長應道歉

關鍵字：

陳其邁腹院長林右昌林智堅鄭文燦減肥基隆三浦春馬三浦春馬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面