曾批監委是「姦痿」　陳其邁今解釋：這是對不適任監委的評價

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，雖國民黨立院黨團發動抗爭阻擋監察院人事案，但民進黨立院黨團仍以過半人數優勢表決過關，這也讓國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁質疑對手民進黨候選人陳其邁，「曾說監委是『姦痿』，現在呢？」，陳其邁也回應：「當時是反應民意，對不適任的監委所做的評價。」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁指出，陳其邁曾批評過監察委員是「姦痿」，認為監察院沒用，但現在卻一點聲音都沒有，李眉蓁補充說：「之前陳其邁先生對於監委部分非常鄙視，現在換了位置就換了另外一種態度，我希望未來高雄市政方面，也不要換了位置也是換了態度。監委的位置非常重要，我希望大家保持中立來面對監委的事情。」

而民進黨高雄市長補選候選人陳其邁17日受邀出席「關於文化-與其邁共談高雄文化未來」時，被問到此問題，陳其邁表示：「這是當時在監察院黃世銘被檢改會、司法判決有罪，當時的監察院馬英九提名的監委卻強力護航，竟然彈劾沒過。所以當時是反應民意，對不適任的監委所做的評價。所以我希望評價，在做評論的時候不要去脈絡化，應該把事件弄清楚，知道是我當初身為國會的一員，在評論的背景。」