　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

國軍漢光36號演習16日發生OH-58D戰搜直升機墜機意外，造成正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉殉職意外，桃園市長鄭文燦17日前往國軍桃園總醫院靈堂捻香致意，鄭文燦表示，簡任專設籍在龍潭區，市府有義務照顧後續事宜，他代表市府以「在營軍人因公死亡慰問金」1百萬元、「急難救助金」10萬元已交付家屬，市府也會全力協助，也希望國人能支持保衛國家的國軍英雄。

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉靈堂捻香致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉靈堂捻香致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校家屬致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校家屬致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陸軍航特部601旅編號616的OH-58D戰搜直升機，16日下午3時許順利執行漢光演習戰備操演後，從新竹空軍基地準備返回位於桃園市龍潭區601基地，起飛僅3分鐘發現主旋翼低轉速，為避免迫降傷及地面住戶，臨時180度左轉欲飛回新竹空軍基地，但因重落地導致飛機引發大火，雙雙傷重不治。

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校阿嬤慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校阿嬤慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

17日上午2飛官大體運回國軍桃園總醫院靈堂，市長鄭文燦於下午3時許前往靈堂向簡任專少校、高嘉隆上尉靈前捻香獻花致意，並向家屬表達市府關懷之意，同時發放110萬元慰問金。

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官家屬致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官家屬致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今天來慰問兩位殉職的國軍英雄與家屬，相信全國人民都會感謝他們，因此特別向他們致意，601旅在龍潭，簡少校也住在基地附近，孩子都還小，他代表市府慰問家屬，依照規定發放慰問金，在營軍人因公死亡慰問金1百萬元與急難救助金10萬元，剛剛已交付家屬，也詢問家屬需要何種幫助。

鄭文燦強調，國家痛失干城，舉國悲痛，2位飛官為閃避民宅而犧牲，這是國軍的損失，最重要的是，希望國人能支持保衛國家的國軍英雄。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►友駕贓車拒盤查…警開槍同車少年爆頭亡　桃市府和警局判賠148萬餘元

►影／「活動衣櫥」改造成溫室種大麻　2男租屋處栽種：我們自己要用的

►影／矯正署新卸任主管與監所所長交接　蔡清祥：勇於接受挑戰

ET快訊
威力彩史上「20億↑頭獎」得主公開！他逛夜市變富豪
地獄24分鐘！台北北投「77：0」虐殺桃園南勢
聖結石「蘆洲聯開宅」火災竟沒滅火器　驚人租金嚇呆網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

男監察院旁自焚全身焦...搶救2天亡　母「一個原因」拒為兒收屍

20歲清秀男偏好小鮮肉　「送你寶物哦！」至少10童上當…自拍露鳥照

銀行開戶「貸款代繳本息」！月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

載孕妻去產檢…外商經理遭壓方向盤上「剪斷大拇指」！扔草叢找不到　他崩潰

恆春灑水車、自小客車相撞　水車橫翻「擋2線道」台26北上交通中斷

進口包裝機夾藏120公斤「麻黃鹼」　5毒梟現蹤桃機落網羈押禁見

景美夜市停車爆衝突！2屁孩安全帽猛砸外送員　囂張蛇行嚇壞路人

三峽女身中3槍再被男友推下山！頭髮掛在竹林「上半身剩白骨」…兇手下場曝光

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

男監察院旁自焚全身焦...搶救2天亡　母「一個原因」拒為兒收屍

20歲清秀男偏好小鮮肉　「送你寶物哦！」至少10童上當…自拍露鳥照

銀行開戶「貸款代繳本息」！月月好康領1~3%利息　4年吸金上億元

載孕妻去產檢…外商經理遭壓方向盤上「剪斷大拇指」！扔草叢找不到　他崩潰

恆春灑水車、自小客車相撞　水車橫翻「擋2線道」台26北上交通中斷

進口包裝機夾藏120公斤「麻黃鹼」　5毒梟現蹤桃機落網羈押禁見

景美夜市停車爆衝突！2屁孩安全帽猛砸外送員　囂張蛇行嚇壞路人

三峽女身中3槍再被男友推下山！頭髮掛在竹林「上半身剩白骨」…兇手下場曝光

中職／統一獅會選誰？　余謙、林子豪及張進德浮上檯面

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

當年看《轉角遇到愛》還是國中生！　許維芳如願翻唱劇中神曲　

獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

佐登-KY捐贈長照精油舒壓包　執行長陳佳琦：年底前增開診所衝營運

Kipling祭出三千元「雙包組合」　TUMI搶手印花包用三倍券買免貼錢

中職選秀／普門雙「馬」來選秀　期許能入選同隊

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

股神巴菲特投資攻略曝！「財報3大重點」衡量企業價值　再看6指標聰明選股

女粉絲爆料「被帶回飯店脫褲硬上！」　小賈斯汀不忍了⋯正式提告造謠者

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

飛官探雙親5天後殉職　超強經歷曝

西門町廢棄旅店火警　濃煙狂竄警消搶救

小黃醉駕逆向上道　聯結車英勇對撞擋下他

快訊／雲林民宅驚傳火災...屋主成焦屍

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

八百壯士突襲立院　吳斯懷等13人起訴

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

80歲老翁山區採菇失足生憾事

更多熱門

相關新聞

殉職飛官高嘉隆女友　捧遺照護他上車

殉職飛官高嘉隆女友　捧遺照護他上車

新竹空軍基地16日下午一架OH-58D戰搜直升機起飛後2分鐘後，疑似因機翼轉數過慢而墜毀於基地內，機上2名軍官正駕駛少校教官簡任專與副駕駛上尉高嘉隆雙雙殉職，而與女友愛情長跑10年的高嘉隆，原本打算今年結婚，女友也在事發當日急奔急診室，隔日高嘉榮移靈時，女有也手捧遺照，護送他上車。

紀維德獲頒桃園榮譽市民證　鄭文燦：貢獻良多

紀維德獲頒桃園榮譽市民證　鄭文燦：貢獻良多

影／三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費其餘捐出

影／三倍券上路　鄭文燦：留4百元刺激消費其餘捐出

鄭文燦協助「紙風車劇團」　進駐營區

鄭文燦協助「紙風車劇團」　進駐營區

搶攻振興三倍券市場　鄭文燦：汽機車開回家

搶攻振興三倍券市場　鄭文燦：汽機車開回家

關鍵字：

殉職飛官鄭文燦靈堂

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面