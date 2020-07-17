影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

記者沈繼昌／桃園報導

國軍漢光36號演習16日發生OH-58D戰搜直升機墜機意外，造成正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉殉職意外，桃園市長鄭文燦17日前往國軍桃園總醫院靈堂捻香致意，鄭文燦表示，簡任專設籍在龍潭區，市府有義務照顧後續事宜，他代表市府以「在營軍人因公死亡慰問金」1百萬元、「急難救助金」10萬元已交付家屬，市府也會全力協助，也希望國人能支持保衛國家的國軍英雄。

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉靈堂捻香致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校家屬致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陸軍航特部601旅編號616的OH-58D戰搜直升機，16日下午3時許順利執行漢光演習戰備操演後，從新竹空軍基地準備返回位於桃園市龍潭區601基地，起飛僅3分鐘發現主旋翼低轉速，為避免迫降傷及地面住戶，臨時180度左轉欲飛回新竹空軍基地，但因重落地導致飛機引發大火，雙雙傷重不治。

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官正駕駛簡任專少校阿嬤慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

17日上午2飛官大體運回國軍桃園總醫院靈堂，市長鄭文燦於下午3時許前往靈堂向簡任專少校、高嘉隆上尉靈前捻香獻花致意，並向家屬表達市府關懷之意，同時發放110萬元慰問金。

▲桃園市長鄭文燦17日下午向殉職飛官家屬致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今天來慰問兩位殉職的國軍英雄與家屬，相信全國人民都會感謝他們，因此特別向他們致意，601旅在龍潭，簡少校也住在基地附近，孩子都還小，他代表市府慰問家屬，依照規定發放慰問金，在營軍人因公死亡慰問金1百萬元與急難救助金10萬元，剛剛已交付家屬，也詢問家屬需要何種幫助。

鄭文燦強調，國家痛失干城，舉國悲痛，2位飛官為閃避民宅而犧牲，這是國軍的損失，最重要的是，希望國人能支持保衛國家的國軍英雄。

►「即日起，我退出老化黨。」

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