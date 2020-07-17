闡述產業規劃！陳其邁曾邀國巨投資高雄　誓做「招商市長」

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，17日清早即赴三民公園、松江市場、大港保安宮等地拜票，而他受訪時以自己在2018年即成功邀請大企業國巨投資高雄為例，表示未來若擔任市長，一定會全力招商引資，吸引國內外大廠投資高雄，帶動產業升級與創造更多優質就業機會。

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁掃街拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於未來高雄招商引資，民進黨高雄市長候選人陳其邁指出，自己在行政院服務期間，負責科技產業的整合，中央政府推出「半導體先進製程中心」跟「亞洲高階製造中心」兩項大計劃，以及配合「領航企業研發深耕計畫」跟「台商回台三大方案」等招商引資。他以高雄為例，表示2018年時，自己就邀請國巨前來投資；至行政院服務後，在他邀請下，國巨公司更是加碼投資高雄、投資台灣，高達312億，其中大發工業區有6千坪的土地，此外也跟科技部預約橋頭科學園區2萬5千坪的土地。

陳其邁進一步指出，最近國巨也併購包括普思跟基美兩大被動元件的國際級大廠，將來也會把研發總部等重要據點都在台灣設立。包括日月光等國內外大廠都對橋頭科學園區表達興趣，這是看好台灣也看好高雄的證明，假如他能擔任高雄市長，一定積極解決廠商五缺問題，讓投資高雄成為首選。

他以過去在行政院的歷練，負責協調整合這些國家級、大型的經濟建設負責人。不僅實際參與，不管從政策的嫻熟度、經驗、科技產業，都是最有經驗來推動高科技產業落腳高雄，最適合的市長候選人。而高雄是最歡迎國際大廠投資的地方，在領航企業研發深耕計畫裡這些大A plus級的大廠，蘇貞昌院長在行政院會時便做出決議，優先投資中南部，就是著眼於高雄跟南部地區區域平衡的發展，創造更多優質的高薪機會。

針對對手李眉蓁在受訪時提及高雄「綠到出汁」的議題，陳其邁回應，高雄是百花齊放、自由奔放的城市，充滿了活力，他說：「反倒是國民黨候選人，主張對大港開唱做內容實質審查，來遏制打壓年輕人的流行文化與自由思想，令人遺憾。從韓國瑜擔任市長、聲援香港反送中、六月六日的投票來看，高雄不是一言堂，而是一個民主多元奔放的城市。」