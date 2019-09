8歲男童被美洲獅啃頭拖走！　撿「1根樹枝」擊退大貓活命

▲8歲的派克被美洲獅啃著頭拖走,用樹枝擊退大貓。(圖/翻攝自Go Fund Me、取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

來自美國科羅拉多州貝利(Bailey)的8歲男孩派克(Pike Carlson)在自家後院玩耍,突然被一隻美洲獅(Mountain Lion)攻擊,狠狠咬住頭部嚼食,一路拖行。他在危機中撿起1根樹枝,戳進大貓眼睛,才驚險逃過一劫,可是頭上已有多處撕裂傷,眼瞼也被啃到嚴重受損,幸好恢復狀況非常良好。

