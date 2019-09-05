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素食女控告鄰「故意讓烤肉味飄過來」　6千人號召在她家BBQ狂歡！

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▲▼烤肉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲希拉不滿鄰居在院子烤肉，味道飄過來，一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲珀斯（Perth）一名女子希拉不滿鄰居童福（Toan Vu）一家人烤肉時，讓烹調肉類的味道飄進後院， 一狀告上法院，被駁回後仍想上訴。她日前上電視節目分享後，引發各界討論，有網友在臉書上發起「為了希拉卡登舉辦社區烤肉（Community BBQ for Cilla Carden）」的活動，截稿前已經有6032人按下參加，1.3萬人表示有興趣。

More than 2000 people have vowed to attend a cookout outside a vegan woman’s home after she took her neighbours to court for their smelly BBQs.

news.com.au 發佈於 2019年9月4日 星期三

希拉接受《第九新聞》（Nine News）採訪時提到，童福「絕對是故意」讓味道飄進她家後院，「他們把它（烤肉架）放在那裡，所以我聞到魚，我能聞到的一切都只有魚，我沒有辦法走出去。」她說，除了烤肉味以外，香菸味以及小孩打籃球的聲音，也「非常動盪、具有毀滅性，導致我無法睡覺。」

自從節目播出後，署名貝里（Bailey Mason）的網友發起臉書活動「為了希拉卡登舉辦社區烤肉」，號召大家10月19日到素食女子所居住的社區舉辦烤肉派對，「希拉對她的鄰居烤肉、烹調肉類有意見，因為她是一名素食者。別讓希拉毀掉美好的澳洲傳統，加入社區烤肉，幫助希拉用叉子吃豬肉！」

▲▼烤肉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲希拉說，她很尊重每個人吃肉的權利，問題在於鄰居之間的相處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《每日郵報》報導，希拉認為整件事情被誇張化了，「這不是關於肉食或素食的問題。我尊重人們吃肉的權利，對於烤肉也沒有意見。真正的問題在於鄰居與鄰居之間。」她也看見了臉書上的BBQ活動，稱將要對此採取法律行動。委任律師哈蒙德（John Hammond）聲明，會安裝監視器嚴加觀察，任何參加活動的人，都可能面臨非法入侵的刑事指控。

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▲▼烤肉,BBQ,沾醬,醬料。（圖／翻攝自pixabay）

▲希拉與鄰居自從2018年底就因烤肉爭執不休。（圖／翻攝自pixabay）

《澳洲新聞》指出，希拉自從2018年底就與童福持續爭執，1月時控告鄰居全家故意讓烤魚、烤肉的「噁心味道」飄出來，根本無法好好享受自家後院，但7月時因缺乏證據被駁回。她稱，還要繼續上訴到最高法院。

根據了解，童福事後已把烤肉架移出後院，也禁止小孩打籃球。曾被希拉抱怨過的另一名鄰居表示，女子的要求「被證明是不合理的，也的確損害了其他屋主享受許多合理且可接受的使用土地的能力。」
 

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