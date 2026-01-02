　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好冷！強烈冷氣團發威「北台白天僅13度」　明晨局部恐跌破10度

▲▼入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，剛跨完年就受到這波入冬以來最明顯的冷空氣影響【冷空氣怎麼分級？】冷氣團、寒流？到底哪個比較冷？（圖／翻攝自Facebook／報天氣-中央氣象署）

記者董美琪／綜合報導

中央氣象署表示，今（2）日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣轉為濕冷，白天北台灣高溫僅約13至14度，中部及花蓮約18度，南部及台東約20至22度，氣溫隨時間逐漸下降，入夜至明晨將是這波冷氣團最冷時段。

氣象署指出，降雨方面，今天主要降雨區集中在基隆北海岸、大台北山區、宜花地區、恆春半島及中部山區，局部或零星短暫雨為主，晚間後水氣將逐漸減少。

明（3）日強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，預測清晨中部以北及宜蘭低溫約10至11度，南部約12度，花東約13至14度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖部分空曠地區與近山區平地，有局部出現10度以下低溫的機率，民眾應特別留意保暖。

▲▼寒流,冷氣團,低溫。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲氣象署提醒，晚歸的朋友外套一定要穿夠，因為越晚還會越冷，也請記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒他們戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

氣象署提醒，使用瓦斯熱水器務必保持室內通風，避免一氧化碳中毒；高山地區須注意路面結冰、濕滑狀況。天氣型態方面，受北方乾冷空氣影響，全台多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星短暫雨。

離島方面，澎湖為晴時多雲，氣溫14至18度；金門晴時多雲，9至14度；馬祖陰時多雲，8至11度。

此外，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島部分空曠地區，以及馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率，各海面浪高約3至5公尺。今晚至明日，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生機率，氣象署呼籲海邊活動務必注意安全。

空氣品質方面，環境部預報指出，明日受偏北至東北風影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東及澎湖空品為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏及金門、馬祖為「普通」等級。

【 #天氣小幫手...

報天氣 - 中央氣象署發佈於 2026年1月2日 星期五
01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

入冬最強冷空氣來襲！前氣象局局長鄭明典2日深夜10點多發布最新氣溫分布圖指出，截至昨（2）日22點，全台平地氣溫已普遍降至12度C以下。鄭明典特別提醒，這波冷空氣最冷的時間點尚未結束，今（3）日清晨多數地方恐會出現更低溫，提醒民眾務必加強保暖。

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

