好冷！強烈冷氣團發威「北台白天僅13度」　明晨局部恐跌破10度

記者董美琪／綜合報導

中央氣象署表示，今（2）日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣轉為濕冷，白天北台灣高溫僅約13至14度，中部及花蓮約18度，南部及台東約20至22度，氣溫隨時間逐漸下降，入夜至明晨將是這波冷氣團最冷時段。

氣象署指出，降雨方面，今天主要降雨區集中在基隆北海岸、大台北山區、宜花地區、恆春半島及中部山區，局部或零星短暫雨為主，晚間後水氣將逐漸減少。

明（3）日強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，預測清晨中部以北及宜蘭低溫約10至11度，南部約12度，花東約13至14度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖部分空曠地區與近山區平地，有局部出現10度以下低溫的機率，民眾應特別留意保暖。

氣象署提醒，晚歸的朋友外套一定要穿夠，因為越晚還會越冷，也請記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒他們戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。



氣象署提醒，使用瓦斯熱水器務必保持室內通風，避免一氧化碳中毒；高山地區須注意路面結冰、濕滑狀況。天氣型態方面，受北方乾冷空氣影響，全台多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星短暫雨。

離島方面，澎湖為晴時多雲，氣溫14至18度；金門晴時多雲，9至14度；馬祖陰時多雲，8至11度。

此外，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島部分空曠地區，以及馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率，各海面浪高約3至5公尺。今晚至明日，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生機率，氣象署呼籲海邊活動務必注意安全。

空氣品質方面，環境部預報指出，明日受偏北至東北風影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東及澎湖空品為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏及金門、馬祖為「普通」等級。