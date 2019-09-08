俄工程師疑「竊取美國商業機密」義大利被逮　普丁：不公平競爭

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）回擊間諜案。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利當局8月30日據華盛頓發布的逮捕令，拘留57歲俄羅斯國有企業高級工程師科舒諾夫（Alexander Korshunov），指控男子竊取美國企業奇異（General Electric）的引擎機密文件。普丁5日表示，此舉不但會損害美俄關係，也是一種「不公平競爭」的企圖。

《路透社》報導，科舒諾夫30日從莫斯科飛抵拿坡里，立刻遭到拘留。據悉，義大利警方出示了美國發布的逮捕令，控訴工程師竊取智慧財產，為了研究俄羅斯的飛機引擎項目，偷走奇異內部文件。

▲普丁說，美國指控工程師是間諜，起因於不公平競爭。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁5日在一場遠東經濟論壇上提到，科舒諾夫所任職的聯合發動機公司（United Engine Corporation）與義大利一間諮詢公司簽約，「是一個公開的商業工作，一個國際性的實踐，美國夥伴現在卻說有東西被偷走了。」他指出，此舉非常糟糕，是因「不公平的競爭」所引起，「我們所面對的，是不誠實競爭的意圖。」

俄媒《知識商業日報》報導，義大利法庭正考慮將科舒諾夫引渡到美國，但是外交部目前還沒有針對此事回應。俄羅斯駐美大使說，「華盛頓當局在全球追捕俄羅斯公民的邪惡行為」，將會侵蝕美俄關係，造成「不可預測性」，要求撤回引渡申請。

綜合外媒報導，聯合發動機公司隸屬俄羅斯國有企業羅斯提克（Rostec），專門製造客機與軍機的引擎、動力渦輪機，科舒諾夫則任職UEC的商務發展部主任。羅斯提克也發出聲明，稱被指控涉案的企業和人物，都沒有做出任何不當的行為。



