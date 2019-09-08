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33萬人停電！多利安襲加拿大東岸　時速150km強風吹翻起重機

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▲▼颶風多利安在加拿大新斯科舍省哈利法克斯造成災情。（圖／路透）

▲ 起重機吊臂遭強風吹毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颶風多利安（Dorian）重創中美洲島國巴哈馬及美國後，7日襲向加拿大大西洋沿岸地區，新斯科舍省首府哈利法克斯（Halifax）市出現樹木倒塌、起重機被吹倒的災情，還有33萬人無電可用，所幸目前未傳出傷亡。當地政府敦促居住在海邊的居民撤離，以防萬一。

加拿大颶風中心指出，多利安經過哈利法克斯時失去風眼，因此被重新歸類為強烈的後熱帶風暴，但風速高達每小時150公里，相當於二級颶風。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特上表示，「加拿大人民的安全是我們的首要任務，我們已經準備好幫助加拿大大西洋沿岸度過這場風暴。」公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）則在推特上宣布，政府將部署軍隊協助颶風過後的復原工作。

▲▼颶風多利安在加拿大新斯科舍省哈利法克斯造成災情。（圖／路透）

▲ 多利安經過加拿大時已經減弱。（圖／路透）

多利安7日下午將一棵樹捲起後撞上民宅，至少掀起一棟房屋的屋頂，還將一棟大樓工地屋頂上的起重機吊臂給吹毀。住在哈利法克斯一棟公寓8樓的32歲居民霍恩（Danielle Horne）表示，「我們看到周圍的樹木在搖晃，我停在外面的車也有點危險。」

多利安本周稍早挾帶5級風及時速高達320公里的陣風席捲巴哈馬，造成43人罹難，預計死亡人數還會增加。多利安6日襲擊美國北卡羅來納州外灘群島，7日轉為每小時風速160公里的二級颶風，但在接近加拿大沿岸時風力減弱。

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