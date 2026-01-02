小三通25週年福州座談　金門副縣長李文良：盼再擴旅遊動能

▲小三通25週年福州座談交流活動。（圖／參與活動者提供）

記者鄭逢時／金門報導



「小三通」客運航線通航25週年主題座談交流活動2日上午在福建福州舉行，由福建省閩台交流協會及福建省交通學會共同主辦，邀集兩岸相關單位代表、學者專家、航運業者，以及金門、馬祖與台商、台青等各界人士與會，共同回顧小三通發展歷程與未來展望。

金門縣副縣長李文良受邀出席並發表談話指出，小三通自2001年開通以來，已成為金門與福建沿岸城市間最重要的交流管道，不僅承載兩岸人民往來需求，也深刻影響金門的經濟結構與生活型態。即便歷經疫情期間停航衝擊，宗教、宗族、文化及體育等民間互動仍持續不斷，展現深厚的交流基礎。

李文良表示，小三通於2023年復航，並於2024年9月恢復福建地區居民赴金門旅遊後，旅遊人次明顯逐步回溫，2025年經由小三通往返突破180萬人次，其中，大陸旅客也有將近40萬人次。李文良期盼在既有基礎上，進一步爭取開放「海西地區」或福建省外城市居民赴金門旅遊，帶動觀光與地方產業發展。

據了解，金門縣政府在此次座談會交流的議題著重在觀光、產業、環境生態、民生交流與公共安全等5大面向，期盼持續透過溝通與合作，讓小三通這條「和平航線」發揮更大效益，為金門與兩岸交流注入長遠動能。