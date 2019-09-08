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MIT媒體實驗室主任下台！隱瞞收淫富商巨額捐款　自己10年也獲5300萬

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▲▼ 美國麻省理工學院（MIT）媒體實驗室主任伊藤穰一（Joi Ito）。（圖／翻攝自臉書／Joi Ito）

▲  MIT媒體實驗室主任伊藤穰一（Joi Ito）。（圖／翻攝自臉書／Joi Ito）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國麻省理工學院（MIT）媒體實驗室主任伊藤穰一（Joi Ito）7日宣布辭職，同時放棄多家基金會的董事身分，以示對媒體實驗室日前被爆料出，曾接受淫魔艾普斯汀（Jeffrey Epstein）捐款數十萬美元的醜聞負責。值得一提的是，《紐約客》6日才加碼爆料，伊藤穰一與同事極力隱瞞艾普斯汀捐款給實驗室一事。

根據《華盛頓郵報》報導，爆料不到一天，伊藤穰一馬上宣布辭職，並在7日下午3時寄電子郵件通知同事們。內容寫道，「我想再次為我的判斷錯誤致歉，我花了最後幾天和數周的時間聽你們的意見，然後想要再感謝你們提供給我的意見和觀點，允許我試著做出補償，思考很久後，我決定即日起辭去媒體實驗室主任、研究所教授和員工的職務。」

對於校內爆發的醜聞，校長萊夫（L. Rafael Reif）也在7日向學校發布一封公開信表示，《紐約客》6日報導的指控「令人感到不安」，由於指控非常嚴重，因此校方會立即展開獨立調查作業，今早他也已經聘請律師，此外，校方也在積極評估如何改善學校收受捐款的政策、流程和程序，以充分展現MIT的價值觀，同時防止未來出現相同的錯誤。

▲▼　美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／CFP）

▲ 2019年7月6日，艾普斯汀因為佛羅里達州和紐約州的未成年人性交易案而被捕，並於8月10日在獄中自縊身亡（圖／CFP）

上個月，在艾普斯汀死後5日的8月15日當天，伊藤穰一在部落格上承認，在他的許可下，實驗室接收來自從艾普斯汀底下基金會的捐款，同時允許艾普斯汀投資幾間他投資的創業科技公司，但他堅持自己「從未參與艾普斯汀的計畫、談話，也沒有見過任何有關性侵方面的任何指控行為。」但值得一提的是，伊藤穰一並未透露收受捐款的實際金額。

直到近日，《紐約時報》爆料伊藤穰一於10年以來，已經收到高達170萬美元（約新台幣5300萬元）的捐款。《紐約客》雜誌也在本周爆料，媒體實驗室收了52.5萬美元（約新台幣1640萬元）的捐款，另外艾普斯汀還從其他富豪手中爭取到750萬美元（約新台幣2.3億元），全部捐給媒體實驗室

對此，媒體實驗室的2名研究人員朱克曼（Ethan Zuckerman）和曼提爾斯（J. Nathan Matias）在8月底辭職表達抗議，外界也頻頻要求伊藤穰一下台。直到本月7日，伊藤穰一擔任董事的基金會和企業，紛紛證實他已經下台走人。

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