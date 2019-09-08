40歲園丁慘被「吸進碎木機」　學校操場外「滿地肉漿血水」

▲澳洲特教學校庫朗赫斯特（Cromehurst）外面發生一起可怕工安意外。（圖／翻攝Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲雪梨林菲爾德（Lindfield）於7日早上傳出一起可怕的工安意外，40歲斐濟籍的園丁薩穆拉（Samuela Cirivakayawa）正在學校圍牆外修剪樹木，疑似不小心被吸進碎木機（Wood Chipper）裡面，當場慘死，只在現場留下滿地血水。新南威爾斯州（New South Wales）警方目前尚未透露更多資訊，但是已經通知勞工保護相關單位，並著手準備驗屍報告。

A man has died in a terrible workplace incident when he was dragged into a woodchipper. 由 news.com.au 發佈於 2019年9月7日 星期六

根據《澳洲新聞》報導，薩穆拉與2名同事早上8點半正在工作，於特殊教育學校「庫朗赫斯特（Cromehurst）」操場外面修剪樹木，並將枝枒一一放進碎木機處理。2名同事想要移動附近一輛汽車，中途離開尋找車主，回來卻沒有看見人影，只剩下地上一大灘血水，嚇得立刻通報緊急服務專線。

根據了解，警方接獲通報以後，迅速趕往現場，拉起封鎖線。警局發言人證實，薩穆拉死於一場工作意外，「犯案現場已經就緒，新南威爾斯州勞動保護局（SafeWork NSW）也已經收到通知。」他表示，尚不能公布受害者照片，「目前沒有新進展，我們還在準備法醫需要的報告。」

綜合外媒報導，薩穆拉與2名同事受聘於喬木樹集團（Arbor Tree Group），長期負責修剪、維護庫朗赫斯特學校的花園與樹木。

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