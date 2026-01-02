台中大遠百再傳電梯故障！15人困14分鐘　市府勒令停用

▲大遠百屢傳電梯故障事件，中市都發局勒令停用並要求全面檢查。（圖／台中市政府都市發展局，下同）



記者董美琪／綜合報導

台中大遠百去（2025）年曾多次發生電梯故障、民眾受困事件，未料元旦再度傳出狀況。1日晚間一部電梯突發異常停擺，導致15名民眾一度受困，歷時約14分鐘才陸續脫困，所幸未造成人員傷亡，但事件仍引發外界關注。

台中市政府都市發展局表示，除已勒令發生事故的電梯立即停止使用並限期改善外，鑑於該百貨過去已有多起類似通報紀錄，也要求業者針對全館共18台電梯進行全面檢視，後續將加強查核設備安全與管理維護情形，若發現業者未善盡管理責任，將依法從嚴處置。

台中大遠百說明，事故發生於元旦晚間7時03分，該部電梯因系統出現異常訊號而停止運作，造成15人受困。館方隨即依照標準作業流程應變處理，受困民眾於7時14分前全數安全離開電梯。為確保乘客安全，已主動停止該電梯運行，暫不開放使用。

業者指出，後續將與電梯維護保養廠商共同進行全面檢查，針對異常原因加強檢修與改善，待確認設備運作安全無虞後，才會重新開放搭乘。

都發局進一步說明，目前11號電梯的事故原因仍由業者與專業維修單位持續釐清中，市府已派員到場稽查，並依《建築法》第77條第1項規定，要求該電梯停止使用並限期改善，現場也已依法張貼「停止使用」告示。未來須待改善完成並報請都發局核備後，才能恢復運作。

都發局長李正偉表示，考量該分店去年曾發生多起電梯相關公共安全事件，已要求業者全面盤點館內18台電梯，釐清是否涉及系統性問題或管理、維護疏失。若查有缺失，須立即改善，並於兩週內提出全館電梯改善計畫，報都發局備查。