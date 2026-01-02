　
強烈冷氣團急凍！18縣市低溫特報！鄭明典：「雲街」出現　恐挑戰寒流

▲▼寒流,冷氣團,低溫。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲面對入冬最強降溫，提醒民眾加強保暖。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

全台迎來入冬最顯著降溫！中央氣象署於今（2）日下午4點28分發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，全台共有18縣市納入警戒範圍。前中央氣象局長鄭明典更在社群媒體分享衛星雲圖指出，台灣周邊已出現整齊的「雲街」現象，預示這波冷空氣實力強勁，不排除有挑戰寒流（台北測站10度以下）的機會。

雙北、桃竹苗橙燈警戒：低溫恐下探 10 度以下

氣象署指出，今（2）日下午起至明（3）日晚間是這波冷空氣影響最劇烈的時段。其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市及宜蘭縣等8縣市亮起「橙色燈號」，代表有持續10度左右或以下低溫發生的機率。其餘10縣市（基隆、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、花蓮、金門）則為「黃色燈號」，同樣需防範10度以下的低溫。

▼強烈大陸冷氣團來襲。（圖／翻攝自Facebook／報天氣-中央氣象署）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／報天氣-中央氣象署）

鄭明典解析：冷空氣「偏南出海」且風速極快

鄭明典在臉書貼出台北過去24小時溫度變化圖，顯示氣溫呈現「斷崖式」下跌，並直言：「12度，不用四捨五入，還有下降空間！」

他特別分析衛星雲圖中出現的「雲街（Cloud Streets）」，這是強冷空氣經過溫暖海面時形成的積雲。他解釋，目前的冷空氣出海位置「相當偏南」且風速極快，這意味著冷空氣在海面上停留受熱的時間短，抵達台灣時保冷度極高，因此低溫反應會非常明顯。

此外，他也提醒新竹、苗栗山谷區的民眾，入夜後因輻射冷卻引發的「山風」會聚集冷空氣，局部地區可能出現異常低溫。

天氣轉趨「乾冷」強風長浪不容忽視

氣象署表示，雖然今日上半天各地濕冷，但隨著北方乾空氣南下，明（3）日全台將轉為多雲到晴的天氣，僅大台北山區與東半部有零星降雨。

除了低溫，沿海風浪也不可小覷：

強風特報：台南以北、恆春半島及離島有8級以上強烈陣風。

長浪預警：基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

健康叮嚀：嚴防呼吸道與心血管疾病

面對入冬最強降溫，氣象署呼籲民眾：

加強保暖：特別是頭、頸、手腳部位，並關懷家中長輩與弱勢族群。

用電安全：使用電暖器應避免負載過重，瓦斯熱水器務必保持通風，嚴防一氧化碳中毒。

農漁害防範：農作物及水產養殖業應做好防寒措施，減少經濟損失。

冷空氣偏南出海！ 這是預報常用名詞，冷空氣偏南出海是甚麼意思？ 先看衛星雲圖中，細細的積雲串成線條狀，那就是"雲街"。 雲街的走向反應低層風的流向，因此從雲街可以回溯冷空氣出海的約略位置。如紅線瑣示，現在到台灣的冷空氣出海位置相當偏南，風速又快，所以冷空氣在海面的時間短，冷空氣受到溫暖海面的增溫作用較少，台灣就會有比較明顯的低溫反應！

鄭明典發佈於 2026年1月2日 星期五
