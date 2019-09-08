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夫妻15年連生10男…終於產下女兒　媽第1次買粉紅玩具樂歪：家庭完整了

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▲▼英國一對夫妻一對夫妻大衛（David Brett）和亞莉克西斯（Alexis Brett）在15年內連續生下10胎男孩，8月27日產下第1個女兒卡麥隆（Cameron）。（圖／翻攝自臉書Alexis Brett、IG「mrsbrett79」）

▲大衛和亞莉克西斯連續生下10胎男孩，8月27日產下第1個女兒卡麥隆。（圖／翻攝自臉書Alexis Brett、IG「mrsbrett79」）

記者吳美依／綜合外電報導

蘇格蘭羅斯郡（Ross-shire）一對夫妻大衛（David Brett）和亞莉克西斯（Alexis Brett）在15年內連續生下10胎男孩，創下英國國內紀錄，8月27日產下第1個女兒卡麥隆（Cameron）。媽媽表示，發現懷上女生時，感到驚喜又快樂，彷彿家庭終於完整了，購買粉紅色物品的經驗也非常好玩，「我們肯定是要停下來了！」

39歲的亞莉克西斯表示，以前都等到生產後才知道孩子性別，這次按捺不住好奇心，到私人診所進行性別掃描，卻緊張得不敢打開信封，不過一聽見是女孩時，真的非常詫異，「這聽起來很蠢，因為明明就是50％的機率，可是我們仍然感到非常驚喜。」她說，以前時常開玩笑「不知怎麼跟女孩子相處」，「現在一切都改變了。當然，我承認第一次購買粉紅色的東西真的很好玩。」

It's (finally) a girl!

Daily Mirror 發佈於 2019年9月7日 星期六

44歲的父親大衛擔任火車駕駛員，他表示，女兒8月27日出生，體重3200公克左右，回到家裡短短幾天，已經為哥哥們帶來很好的影響，「他們在妹妹周圍時表現好多了，試圖保持安靜以免吵醒寶寶，也想幫忙抱嬰兒或者餵奶，這真的很棒。」

夫妻認為，卡麥隆出生是一種非常美妙的感受，彷彿讓家庭完整了。亞莉克西斯表示，雖然以前曾經自嘲，對於所有避孕方式都「免疫」，也常常告訴自己「不要再更多了」，「我們肯定要停下來了！我記得以前也這麼說過，但是這一次我是認真的。我深愛著現在擁有的家庭。」

夫妻時常收到民眾的建議或關心，但是早就習慣，不會因為其他人的想法而感到困擾。亞莉克西斯坦言，時常被詢問，連續生了這麼多孩子，是不是在等待一個女兒，「我可以很誠實地回答『不』，卡麥隆不在我們的規劃中，但我還是一樣開心，如果當初又懷上一個男孩，我還是不會感到憂心。」

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《每日郵報》報導，亞莉克西斯是獨生女，目前擔任健身教練，每天早上5點半就要起床打理環境，老公每周要去超市購物3趟，買下9大盒麥片、16條麵包、50品脫牛奶、7公升果汁、100包洋芋片、2公斤義大利麵和2條牙膏，否則家中2台冰箱和儲藏櫃根本放不下。她說，「大衛和我有時候會看著對方說，『我們到底都做了些什麼？』，但是永遠無法想像小家庭的生活。」

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