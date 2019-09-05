川普：中國不想談協議也沒差！　美被「關稅恐怖主義」迫害50年

▲川普說，如果中國不想要達成協議，那也沒關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

川普4日在白宮記者會上表示，不想與北京談論華為，稱中國正經歷50多年以來最糟糕的時期，「已經失去控制」，一定想要達成協議，「如果他們不想要，那也沒關係。」他在推特上發文提到，不願讓國內經濟體系繼續幫助其他國家獲利，「美國已經被關稅恐怖主義（Tariff Terrorism）迫害50年。」

▲川普稱，中國正在經歷最糟糕的時期，已經失去控制。（圖／路透）

川普說，如果什麼事都不做，美股可能會比現在還要高上1萬點，但是「對我而言，這比經濟更重要，我們必須和中國談談。」他認為，中國已經失去300萬工作機會，產業供應鏈也承受絕對巨大的破壞，當局「失去控制」，「我們來看看將會發生什麼事情，如果他們想要達成協議，那就會達成協議。如果不想要，那也沒關係。」

....We can’t have a system where we run our entire economy for the benefit of other countries, which have long charged us big tariffs. Don’t keep ducking the reality. The U.S. has been subject to Tariff Terrorism for 50 years. But a real deal can be done.” Sam Zell @JoeSquawk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月4日

川普3日在貼文中寫道，「我們不能讓經營整體經濟的系統為其他國家獲利，況且對方還向我們長期徵收高額關稅。不要逃避現實了。美國已經被關稅恐怖主義迫害50年。但是，真正的協議還是可以達成。」

川普在記者會上表示，華為是軍方和情報單位的一大憂慮，基於國家安全考量，不會和對方做生意，「華為現在已經不是我們想要討論，或現在想要談論的角色。」他也提到，共和黨籍議員戴恩斯（Steve Daines）和珀杜（David Perdue）近日與中國國務院副總理劉鶴會面，傳遞「強烈的訊息」，「我們非常認真地給予支持，不是在玩遊戲。」

根據了解，美國5月基於國安考量，將華為列入商務部「實體清單」（Entity List），企業如果沒有獲得特別的證照許可，不得將所生產的零件賣給「黑名單」上的公司。華盛頓與北京後來達成協議，美國願意鬆綁對於華為的限制與禁令，但是中國必須購買美國農產品。