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川普：中國不想談協議也沒差！　美被「關稅恐怖主義」迫害50年

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普說，如果中國不想要達成協議，那也沒關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

川普4日在白宮記者會上表示，不想與北京談論華為，稱中國正經歷50多年以來最糟糕的時期，「已經失去控制」，一定想要達成協議，「如果他們不想要，那也沒關係。」他在推特上發文提到，不願讓國內經濟體系繼續幫助其他國家獲利，「美國已經被關稅恐怖主義（Tariff Terrorism）迫害50年。」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普稱，中國正在經歷最糟糕的時期，已經失去控制。（圖／路透）

川普說，如果什麼事都不做，美股可能會比現在還要高上1萬點，但是「對我而言，這比經濟更重要，我們必須和中國談談。」他認為，中國已經失去300萬工作機會，產業供應鏈也承受絕對巨大的破壞，當局「失去控制」，「我們來看看將會發生什麼事情，如果他們想要達成協議，那就會達成協議。如果不想要，那也沒關係。」

川普3日在貼文中寫道，「我們不能讓經營整體經濟的系統為其他國家獲利，況且對方還向我們長期徵收高額關稅。不要逃避現實了。美國已經被關稅恐怖主義迫害50年。但是，真正的協議還是可以達成。」

川普在記者會上表示，華為是軍方和情報單位的一大憂慮，基於國家安全考量，不會和對方做生意，「華為現在已經不是我們想要討論，或現在想要談論的角色。」他也提到，共和黨籍議員戴恩斯（Steve Daines）和珀杜（David Perdue）近日與中國國務院副總理劉鶴會面，傳遞「強烈的訊息」，「我們非常認真地給予支持，不是在玩遊戲。」

根據了解，美國5月基於國安考量，將華為列入商務部「實體清單」（Entity List），企業如果沒有獲得特別的證照許可，不得將所生產的零件賣給「黑名單」上的公司。華盛頓與北京後來達成協議，美國願意鬆綁對於華為的限制與禁令，但是中國必須購買美國農產品。

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