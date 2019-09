川普：中國不想談協議也沒差！　美被「關稅恐怖主義」迫害50年

▲川普說,如果中國不想要達成協議,那也沒關係。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

川普4日在白宮記者會上表示,不想與北京談論華為,稱中國正經歷50多年以來最糟糕的時期,「已經失去控制」,一定想要達成協議,「如果他們不想要,那也沒關係。」他在推特上發文提到,不願讓國內經濟體系繼續幫助其他國家獲利,「美國已經被關稅恐怖主義(Tariff Terrorism)迫害50年。」

▲川普稱,中國正在經歷最糟糕的時期,已經失去控制。(圖/路透)

川普說,如果什麼事都不做,美股可能會比現在還要高上1萬點,但是「對我而言,這比經濟更重要,我們必須和中國談談。」他認為,中國已經失去300萬工作機會,產業供應鏈也承受絕對巨大的破壞,當局「失去控制」,「我們來看看將會發生什麼事情,如果他們想要達成協議,那就會達成協議。如果不想要,那也沒關係。」

....We can’t have a system where we run our entire economy for the benefit of other countries, which have long charged us big tariffs. Don’t keep ducking the reality. The U.S. has been subject to Tariff Terrorism for 50 years. But a real deal can be done.” Sam Zell @JoeSquawk