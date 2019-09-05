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被舊金山政府認證「國內恐怖組織」！　全美步槍協會：滑稽的噱頭

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▲▼美國全國步槍協會（NRA）2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國全國步槍協會（NRA）被舊金山議會標記「國內恐怖組織」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

舊金山監督委員會3日一致投票通過，正式將倡議擁槍權的「美國全國步槍協會（NRA）」標記為「國內恐怖組織」，並要求市府減少與相關企業、支持者的往來。全美步槍協會批評，這是一個「滑稽的噱頭」，稱政府只是想要讓百姓分散注意力，忽略這座城市真正的問題。

根據決議案內容，監委會認為美國「深受槍枝暴力氾濫與流行的困擾」，指控NRA利用「雄厚財富和組織力量，促進擁槍權，煽動擁槍者實施暴力。」內文指出，每一個國家都存在暴力、仇恨的人民，「可是只有在美國，我們給予取得攻擊武器和大容量彈匣的完備途徑，在很大程度上，必須歸功於全美步槍協會的影響。」

▲▼美國全國步槍協會（NRA）2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾參加全美步槍協會2019年的年會。（圖／達志影像／美聯社）

CBS報導，雖然此一投票只有象徵性意義，可是政府官員被要求「採取所有合理行動」，限制與NRA支持者、有合作關係的公司進行商業往來。此外，監委會也呼籲其他城市跟進。

第2區監督委員史蒂芬妮（Catherine Stefani）說，自從舊金山7月發生大蒜節槍擊案後，就著手書寫這一則決議案，「NRA散布宣傳不實資訊，欺騙公眾槍枝暴力的危險，故意把槍交到將會傷害、恐嚇他人的人手上。」

▲▼美國全國步槍協會（NRA）2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

▲此決議案一通過，推特上湧現#IAmNRA的標記相挺。（圖／達志影像／美聯社）

全美步槍協會4日在推特回應，政府試圖讓人們「從舊金山真正面臨的問題分散注意力，例如猖獗的街友問題、藥物濫用和輕微罪狀暴增」，批評此案「對於守法組織、成員和其代表的自由做出魯莽攻擊」，「我們沒有被阻撓，希望找到真正解決暴力的方法的人們，仍然用信念引領著我們的價值。」

BBC指出，民主黨時常責怪NRA的言論助長重大槍擊案的發生，此案則受到共和黨強烈批評。推特上也出現許多網友發文加上#IAmNRA的標記，力挺全美步槍協會。

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