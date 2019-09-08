女失蹤27年！13歲少年扮柯南　跳湖用GoPro「錄下真相」破懸案

▲少年錄下湖中的汽車。（圖／翻攝自加拿大皇家騎警）



記者丁維瑀／綜合報導

加拿大女子法里斯（Janet Farris）於1992年被通報失蹤。如今，協助這起懸案獲得新進度的，居然是13歲少年韋倫卡（Max Werenka），在他的幫助下，加拿大皇家騎警得以找到法里斯的屍體，他受訪時則表示，「我總是喜歡質疑一些事情。」

加拿大廣播公司（CBC）報導，韋倫卡上月帶著2名警察來到格里芬湖（Lake Griffin），他發現有輛車，不過大人什麼也沒看到，於是他跳進水中並用GoPro錄下車輛的畫面，接著拿給警方查看，十足發揮柯南的精神。

警方潛進水中，找到舊款的本田轎車，同時也找到法里斯的屍體。據了解，這名69歲的女子當年開車前往亞伯達省（Alberta）要參加婚禮；警方則認為，她可能是為了躲避動物或其他原因而突然轉向，最後掉進湖中，沒有犯罪跡象。

“Thirteen-year-old B.C. local Max Werenka accidentally discovered the submerged vehicle of 70-year-old Janet Farris, putting an end to a missing persons investigation open since 1992.” https://t.co/G026oCKVae#BCpoli #BC — BC Proud (@BCisPROUD) September 7, 2019

汽車落入湖中27年，如今終於找到媽媽的屍體，法里斯的兒子表示，最糟糕的情況就是一無所知，他有猜想過母親可能是睡著或是閃避動物，才會發生意外，得知真相後，他才鬆了一口氣。