女失蹤27年！13歲少年扮柯南　跳湖用GoPro「錄下真相」破懸案

▲少年錄下湖中的汽車。(圖/翻攝自加拿大皇家騎警)



記者丁維瑀/綜合報導

加拿大女子法里斯(Janet Farris)於1992年被通報失蹤。如今,協助這起懸案獲得新進度的,居然是13歲少年韋倫卡(Max Werenka),在他的幫助下,加拿大皇家騎警得以找到法里斯的屍體,他受訪時則表示,「我總是喜歡質疑一些事情。」

加拿大廣播公司(CBC)報導,韋倫卡上月帶著2名警察來到格里芬湖(Lake Griffin),他發現有輛車,不過大人什麼也沒看到,於是他跳進水中並用GoPro錄下車輛的畫面,接著拿給警方查看,十足發揮柯南的精神。

警方潛進水中,找到舊款的本田轎車,同時也找到法里斯的屍體。據了解,這名69歲的女子當年開車前往亞伯達省(Alberta)要參加婚禮;警方則認為,她可能是為了躲避動物或其他原因而突然轉向,最後掉進湖中,沒有犯罪跡象。

“Thirteen-year-old B.C. local Max Werenka accidentally discovered the submerged vehicle of 70-year-old Janet Farris, putting an end to a missing persons investigation open since 1992.” https://t.co/G026oCKVae #BCpoli #BC

汽車落入湖中27年,如今終於找到媽媽的屍體,法里斯的兒子表示,最糟糕的情況就是一無所知,他有猜想過母親可能是睡著或是閃避動物,才會發生意外,得知真相後,他才鬆了一口氣。

In the fall of 1992, Janet Farris was driving to a wedding in Alberta when she vanished without a trace. Decades later, a 13-year-old boy happened upon a submerged vehicle, delivering answers to the missing woman's family. https://t.co/yo475wa2Fn