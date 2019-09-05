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4歲女童「麥當勞上廁所」慘遭扯謊禿男性侵！　父母怒告托兒所粗心

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記者吳美依／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一名4歲女童7月16日參加校外教學，卻在麥當勞廁所慘遭性侵。37歲的卡帕特拉（Joshua David Kabatra）一開始謊稱在洗手，一聽到受害者接受性暴力檢查，才改口承認犯案。《太陽報》指出，女童父母決定針對托兒所提起訴訟，可是警方認為，照護人員一點錯都沒有。

女童父母已經針對這一所基督教托兒所提起控訴，責怪工作人員沒有盡到照護責任，放任女兒在毫無監督的情況下離開，「因魯莽和大意讓受害者受傷。」根據了解，家長也要求所方賠償醫藥費、生理疼痛與折磨，以及精神損失。

▲▼示意圖,孩子,兒童,孤單,寂寞,哭,難過,害怕,背影,社會,關懷（圖／123RF）

▲女童家長控告托兒所，但是警方認為所方沒有問題。（示意圖／123RF）

米德韋斯特城（Midwest City）警察局局長克拉貝斯（Brandon Clabes）對此表示，照護人員一察覺到異樣，就立刻前往查看，「托兒所的工作人員沒有錯，他們只是在執行自己的工作。唯一一個做錯事的人就是嫌犯，竟然對一個無辜的4歲受害者犯下罪行。」

▲▼麥當勞兒童遊戲區性侵4歲女童。（圖／Midwest City Police Department）

▲37歲的卡帕特拉（Joshua David Kabatra）性侵4歲女童。（圖／Midwest City Police Department）

綜合外媒報導，4歲女童獨自上廁所，過了許久還沒回來，工作人員趕緊敲門想要確認情況，卻看見卡帕特拉把門打開，雙手舉在空中說，「我只是在洗手。」但是，孩子事後向警方與大人們表示，男子用雙手和生殖器官觸碰了她的下體。

據悉，卡帕特拉供稱，由於身體不舒服，所以趕緊衝進廁所，在水槽內嘔吐，而此時小女孩好好地坐在馬桶上，「我一定會通過測謊，因為我最討厭騷擾兒童的人。」但是，他一聽見受害者接受性侵相關檢查，立刻改變說詞，「我只是想說一下，我猜我可能有做過這件事。」

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卡帕特拉被控1條一級強暴罪，以及2條猥褻罪，目前仍被關押在奧克拉荷馬城市監獄。

麥當勞發言人表示，「在麥當勞，沒有比顧客的安全與幸福更加重要的事情，我們對於奧克拉荷馬分店發生的事件致上深深的遺憾。我們將會全面配合警方調查，此時此刻，我們的心與受害者以及受此波及的所有人同在。」

►►►兒童遊樂區廁所伸狼爪！　4歲女童麥當勞校外教學遭噁男尾隨性侵

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