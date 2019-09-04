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五角大廈撥36億軍用資金建「美墨邊境圍牆」　預計年底開工

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▲▼美國國防部長艾思博（Mark Esper）（圖／路透）

▲五角大廈將撥出36億美元建設南部邊境圍牆，圖為美國國防部長艾思博（Mark Esper）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國防部3日宣布，部長艾思博（Mark Esper）授權批准，五角大廈將挪用36億美金的軍事資金，協助建造南方美墨邊境圍牆，今年已獲批准的項目不會受到影響。此舉引發外界批評，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，政府「讓美國更不安全，甚至讓憲法蒙羞。」

▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）21日任命陸軍部長、現任代理防長艾思博（Mark Esper）為國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈官員透露，此計畫經艾思博（Mark Esper）授權批准。（圖／達志影像／美聯社）

五角大廈官員表示，經艾思博授權後，原本用於軍事建設計畫的資金，將會轉而用在南方邊境的圍牆上，包括加州、德州、亞利桑那州等11處圍牆，可以重建或新建，預計今年底以前開工，雖然會影響127個建設項目，但是2019年已獲批准的計畫不會受到影響。

副部長卡斯克爾（Elaine McCusker）不願透露細節，稱4日要先告知國會，「我們了解到，這將會造成一些項目的延遲，但是絕對不會被取消。」

▲▼眾議院,裴洛西,Nancy Pelosi（圖／達志影像／美聯社）

▲眾議院議長裴洛西批評，川普政府不負責任。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西對此表示，這個決定非常「不負責任」，破壞國會掌管財政的權力，「總統否定憲法最根本的三權分立原則，破壞捍衛憲法跟美國公民的誓言。」

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，曾聽艾思博說，一部分資金來自西點軍校的建設和維修經費，「川普為了自尊，以及對墨西哥承諾出資建造的圍牆，竟願意挪用已經撥出去的資金，為國家服務的軍人們簡直像是被賞了一巴掌。」

NBC報導，川普去年秋天稱中美洲湧入的移民是「危機」，必須採取「必要手段」阻止非法移民和毒品走私，因此在邊境部署軍隊和美國國民兵。他2月時還為此宣布邊界進入緊急狀態，意圖繞過國會，得到建立圍牆的資金。

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