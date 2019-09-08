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冷血男酒吧饒舌：我殺了女友埋進土裡！　警方破窗扔彈逮捕…她仍失蹤

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▲▼冷血男酒吧饒舌「我殺了女友埋進土裡」　警方破窗扔彈逮捕！她仍失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡姆（Robert Anthony Camou）多次對女友暴力相向，最終殺害對方。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國洛杉磯（Los Angeles）一名有暴力前科的男子，在假釋期間殺了同居女友，將她載到無人知曉的地方棄屍後，竟然到酒吧內大唱饒舌，而裡頭的病態歌詞正是在描述他如何殺害女友，自大的行徑讓他栽進法網，被洛城警方（LAPD）依謀殺罪逮捕。

根據《多倫多太陽報》（Toronto Sun）報導，27歲男子卡姆（Robert Anthony Camou）7月30日到酒吧喝酒，期間拿著麥克風正面面向鏡頭「饒舌」，「我殺了我的婊子，然後把那婊子埋進土裡」，「條子正在到處找我，而我很努力閉緊嘴巴！」然而他嘴巴大張的畫面被當時在場的64歲男子摩爾（Michael R. Moore）拍得一清二楚，摩爾把拍下的畫面上傳到網路，引起洛城警方注意。

警方7月獲報卡姆的31歲同居女友卡斯特（Amanda Custer）失蹤，在饒舌影片作為證據後，鎖定卡姆將其依涉嫌犯下謀殺罪逮捕。檢調單位指出，卡斯特早在2月份就因為遭卡姆辱罵而心生害怕，向法院申請保護令，到了4月22日，又因為被卡姆毆打、用電擊槍威脅，便向法院控訴他家庭暴力，因此卡姆在假釋期間犯下的罪刑不只讓他面臨謀殺起訴，也涉及「殺害證人」和在違反假釋規定等罪名。

▲▼冷血男酒吧饒舌「我殺了女友埋進土裡」　警方破窗扔彈逮捕！她仍失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯特（Amanda Custer）的遺體仍未被找到。（圖／達志影像／美聯社）

嫌犯落網後，摩爾向警方描述酒吧裡的情況，卡姆唱出那些歌詞時「他唱得非常有力，有力到所有人都愣住了。他們嚇到了，因為他的歌詞裡充滿仇恨。」其他目擊者向警方表示，最後一次看到卡斯特是在7月29日的上午，當時卡斯特來到男友住處，遭到攻擊後試圖逃向附近鄰居家門前求救；然而鄰居沒有成功拯救卡斯特，反而還被卡姆毆打受傷，他們只能眼巴巴看著卡姆把癱軟無力的卡斯特塞進後車廂，之後就看著他驅車離開。

卡姆父母在同一天發現兒子臥房裡有「殺人證據」，汽車後車箱也有血液和埋屍工具，報警後由警方到現場採回血液樣本。隔天清晨6時，就是卡姆在酒吧「坦承犯行」的當天，警方在他的汽車後座發現他，在嫌犯不願意下車就範的情況下，打破車窗向裡頭扔催淚彈才成功將他逮捕歸案。若確定罪刑，卡姆將面臨無法假釋，甚至死刑的牢獄生活。卡斯特的屍體至今仍未被發現。

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