俄2架蘇34戰機空中「連撞2次」　迫降無人傷亡：飛行員可能得擔賠償責任

▲俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機屢傳事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯當地時間週五（6日），2架蘇-34戰鬥機於利佩茨克（Lipetsk）上空執行訓練任務時相撞，造成其中一架飛機機翼零件脫落。2名飛行員分別迫降戰鬥機後，已確認無人傷亡。一名消息人士透露，事故起因為飛行員操作失誤，軍方將派遣特別委員追究機組人員過失責任。

綜合外電報導，6日中午，2架蘇-34戰機分別擔任長機和僚機，在利佩茨克航空中心執行飛行訓練，在伴飛過程中，長機機翼擦撞到僚機駕駛艙，飛行員分別轉向閃避時，又再次互相碰撞。2次撞擊導致長機裝有無線電電子壓制系統的翼尖脫落，部分碎片被僚機引擎進氣道捲入；僚機的座艙和機身也因碰撞受損。

2名飛行員成功迫降，無人傷亡。事後檢查結果指出，此次空中碰撞為「嚴重飛行事故」，長機受損情況較小，僅翼尖與本體脫落，僚機則是機身與發動機都遭到嚴重毀損。

俄媒《塔斯社》引述一名消息人士指出，飛行員操作失誤是這次事故主因，高層將會委派一個特別委員會進行調查；據稱，飛行員恐怕需負擔這次損失賠償。

6日的事故已非今年第一起，1月18日，俄羅斯2架蘇-34戰機在日本海韃靼海峽附近發生空中擦撞，飛行員被迫彈射逃生其中一架順利返航基地，降落時僅剩單邊引擎仍在運作。

蘇-34戰鬥轟炸機主要為執行對地戰術轟炸任務所設計，但也可向敵機發射空對空導彈。蘇-34配備兩部AL-31發動機，於海平面飛行時最高速度可達1400公里，高空飛行時速則為1900公里。

