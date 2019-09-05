聯合國：英美法是「葉門內戰共犯」　列160「戰爭罪」關鍵人物

▲葉門札瑪爾省監獄被沙烏地阿拉伯聯軍空襲，逾百人死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

聯合國（UN）專家小組經調查後，列出160名可能面臨戰爭罪指控的軍官與政客，稱美國、法國與英國為沙烏地聯軍提供軍武，也是葉門內戰的共犯。根據《衛報》指出，他們試圖引入個人問責制度，向英國施壓，要求停止對沙烏地阿拉伯販售軍武。

根據報告，160名來自阿拉伯聯合大公國、叛軍胡賽運動（Houthi Movement）和葉門政府軍等組織的政客或軍官，可能面臨戰爭罪（War Crime）的指控。文中提到，英、美、法對沙烏地阿拉伯聯軍提供支持和武器，因此也是「共犯」。據悉，這一分秘密名單已經被送往聯合國，很有可能被用來對倫敦當局施壓，要求停止軍售。

▲葉門內戰，導致孩子瘦成皮包骨。（圖／路透）

樂施會（Oxfam）葉門國家主任賽迪奇（Muhsin Siddiquey）表示，「這一份令人震驚的報告提供所有證據，為英國政府敲響警鈴。因為他們販售軍武給沙烏地阿拉伯聯軍，助長葉門百姓因戰爭經歷的悲慘和折磨。」

根據了解，英國上訴法庭6月裁定，政府沒有針對沙烏地聯軍可能涉及的戰爭罪做出任何調查，卻繼續販售武器，要求9月回應如何修正。倫敦當局對此表示，沙烏地阿拉伯已建立小組，審視其行為是否違反戰爭罪，可是信用卻一直受到聯合國質疑。

▲葉門遭遇空襲一片斷垣殘壁。（圖／路透）

聯合國專家小組指出，沙烏地阿拉伯評估攻擊目標的過程「特別令人擔憂」，當聯軍空襲、攻擊軍事目標造成平民死傷，卻沒有加以追究，忽略比例原則，引發「調查不公正的疑慮」。

根據《衛報》，聯合國小組表示，葉門政府軍任意拘留、威脅公開質疑或批評的百姓，包括政敵、記者、人權倡議者、宗教領袖都被拘禁。聯軍涉嫌透過電擊、懸掛、性暴力和長期單獨監禁，刑求反對派人士。胡賽運動在平民時常經過的路徑埋放地雷，卻沒有標誌或警告，已經違反國際人權法。

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