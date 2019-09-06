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氣炸鍋用油量少！減重妹1月後「反胖5公斤」　網點破「關鍵優點」頓悟了

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▲▼ 妹子用氣炸鍋1個月胖了5公斤 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 妹子用氣炸鍋烹飪1個月，胖了5公斤 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

要減重不僅要靠運動，飲食控管絕對也是不可忽視的關鍵之一。一名女網友想要控管體重，便買了「減油神器」氣炸鍋回家使用，不料1個月後竟然多增加了5公斤，讓她相當傻眼。對此網友們則是點破她的盲點，也有不少受害者表示太有共鳴。

「 真的不要相信這2台機器！」一名女網友在8月初購入一台氣炸鍋和真空營養調理機，發願改變飲食習慣，因氣炸鍋用油量少，加上用調理機打蔬果汁，不僅減少脂肪還多了營養，心想體重應該可以得到適當的控管。

請繼續往下閱讀...

不料認真使用了1個月後，原PO透露她的體重不僅沒下降，反而還增加了整整5公斤，讓她心死直呼「不是少油會瘦！哼！騙很大ㄋㄟ。」

▲飛利浦發表新一代氣炸鍋。（圖／記者蔡惠如攝）

▲氣炸鍋不僅用油量少，還可以把食材多餘的油脂逼出來，人體才不會吸收過多油份。（圖／記者蔡惠如攝）

對此有熱心網友指出，用調理機把東西打成汁，加上水果糖分高，會更容易被身體吸收；原PO隨後也承認這機器實在萬能，可以做豆漿、粥和濃湯等等，會再改進飲食習慣。

還有人指出雖然氣炸鍋用油量少，但也因為烹調步驟變簡單了，正是這優點讓人越煮越多，即使少吃2滴油，但也因此攝取更多熱量，恐造成反效果。原PO看完留言後也笑說，因為機器太好用了，她什麼都想試煮看看，就不自覺地吃更多了。

其他網友則是笑說「萬惡根源，2台500收」、「我加碼，700收」、「 把這兩個禍害趕到我家吧XD」、「買了氣炸鍋後，真的不知道什麼叫減肥」、「真的很方便，沒事就一直丟東西進去炸」、「我也是氣炸鍋的受害者，不知不覺整個人就腫起來了」。

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