生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2地區崩潰！「夭壽濕冷型」來襲　天氣粉專：先暖幾天再冷死你

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲下周天氣又濕又冷。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》示警，下周將有強烈冷氣團來襲，形容「先暖個幾天再冷S你」，北部、東部將陷入濕冷地獄，中南部也轉陰冷。文章曝光後，一票網友崩潰哀號，「總之下星期就是夭壽冷」、「真的很討厭台灣的冬天」、「難怪今天北部開始陰天了」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在Threads表示，本周末全台將迎來短暫回暖，氣溫舒適宜人，但提醒大家別迷惑了，因為下周確定會有強烈冷氣團來襲，「而且是很夭壽的濕冷型」，屆時北部、東半部下周幾乎會在冷雨中度過，而背風面的中南部，雖不至於下雨，但也會轉成陰冷。

暖不到兩天！下周濕冷地獄報到

雖然下周才開始變冷，但粉專提醒，北部、東部周日起就會搶先飄雨，換句話說，好天氣從現在算起大概就兩天不到。至於今年第一號颱風「洛鞍」部分，粉專說明「跟台灣沒關係！」

底下網友紛紛哀號，「我在等春天到來，希望過年快點到，真的很討厭台灣的冬天」、「台北今天已下雨」、「要暈倒了，剛好要出去玩」、「難怪今天北部開始陰天了」、「總之下星期就是夭壽冷」、「又要變濕濕冷冷的天氣」。

低溫下探10度　下周六才回溫

中央氣象署資深預報員李孟軒表示，下周一（19日）之前白天高溫可到20度以上，大致約22到26度，周一東北季風逐漸增強，白天氣溫沒有太大變化，晚上各地氣溫下降，下周二開始天氣明顯變化，有較強冷空氣南下，預估強度為大陸冷氣團到強烈冷氣團之間，台北站氣溫約12到13度。

李孟軒指出，下周二過後各地氣溫下降，尤其北部、東北部降溫明顯，一路影響到下周三，周三白天高溫跟周二相比更低，低溫落在下周四清晨，低溫約11到14度，中部以北近山區低溫落到10度左右，冷空氣影響時間點為下周二到下周五，要等到下周六氣溫才會回升。

01/14 全台詐欺最新數據

下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

北部東部濕冷強烈冷氣團下雨低溫

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

