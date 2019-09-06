勞力士哥等紅燈！路人斜眼撇下：假的...恥笑騎走　千人崩潰

▲ 勞力士哥騎機車被嗆戴仿冒錶 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

世界上存在的刻板印象太多，就好像有錢人一定都會穿戴名牌、用名車代步一樣，不過真相往往和想像中的不同。一名男網友今日戴著名錶騎機車，卻被路人開嘲諷說是假錶，讓他相當無言。對此網友們都崩潰表示這款錶超貴，開玩笑說都是「車子輪子數不對」才會被這樣說。

「騎個摩托車也要被說是假錶，請問摩托車錯了嗎？」一名男網友6日在臉書「爆怨公社」抱怨道，自己難得帶著勞力士錶出門，不料等紅燈時，一旁陌生騎士竟然斜眼竊竊私語談論他的錶，甚至還說是假的，彷彿騎摩托車的人就不會配戴貴重配件一樣，讓原PO覺得莫名其妙。

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原PO無奈表示，他還來不及反應紅燈就轉綠了，「怎麼不說你的頭髮也是假的、老二也是動過增大手術的？奶也是假的？唉。」面對網友詢問，他也大方透露這支錶是勞力士潛水錶「海使50週年」版，上網一搜動輒也要幾十萬，不過也讓大家羨慕表示「有錢人的生活就是這麼樸實無華。」

▲網友與原PO對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友則建議他閒話聽聽就好，自己知道是真貨就沒差，「假的他們可能也買不起吧」、「嗆他：你是真婊」、「常常進市場採購、看到穿短褲抽菸咬檳榔的大叔，手上標配掛勞力士的人一大堆」、「好像開賓士的才是真的錶一樣」、「我也有朋友騎摩托車戴勞力士黑水的啊」、「輪子數量錯了就都是假的」。

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