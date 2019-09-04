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長髮妹託友代購「3、5條痘痘藥」　豬隊友買完：妳是要賣嗎？她心痛了

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▲▼日本藥妝店擺設，松本清，日本藥品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本藥妝店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「這故事說明了標點符號的重要性。」一名女網友日前託朋友代購藥膏，明明只要買3、5條就好，不料卻被朋友誤會，讓她心痛又崩潰。網友們看完都笑說後勁很強，建議原PO記取教訓，以後打字時，一些逗號、頓號還是不要省略比較好。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示友人剛好到日本出差，她便想請對方幫忙帶幾支好用的痘痘藥。只見對話截圖中，她告訴朋友「這個超好用的啊！幫我買的三五條吧！我要付錢的啊。」

請繼續往下閱讀...

不久之後，朋友便傳來訊息說已經買好了，但是卻又詭異地問說「妳要幾條啊？」原PO這時似乎嗅到什麼不對勁，便問對方到底是買幾條。不料朋友隨後卻表示買了「35條」，還說自己花了不少，問說買這麼多是不是要拿來賣，讓原PO超傻眼地表示「我要三、五條，你買到35條！」不敢相信會發生這麼天兵的事。

朋友隨後還理直氣壯地表示原PO真的有說過，「反正妳要付錢啊！」一派輕鬆地模樣讓原PO心在淌血。

▲▼ 代購藥膏 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO託朋友代購 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友們都笑翻表示「真的是活寶欸」、「都不會覺得誇張不想再確認看看嗎XD」、「國小有教標點符號」、「這後勁好強」、「如果妳要賣我會想買」、「35條那麼多還肯幫你帶，是真心好友」、「沒逗點分開，付錢吧妳」。

原PO隨後還分享事件後續，她表示朋友總共花了1萬多塊台幣幫她買，她也只好打算認命虧著轉賣，「加班費都被你騙了啦！」然而經過網友提醒，她也發覺朋友一直都不讓她看35條實品照和收據，說不定只是故意整她的，可能還有一絲希望。

不過要注意的事，許多民眾都會從國外帶藥品回來，但若不具藥師身分則是屬於無照藥商，上網轉賣的話，恐會違反《藥事法》規定遭罰。

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