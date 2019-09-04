每月菜錢燒1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」塞冰箱再倒掉　網鼻酸...卻勸母湯

▲母親每天都煮一堆菜，加熱幾天後，還沒吃完就壞掉了。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多長輩喜歡煮一大桌菜，就怕孩子吃不飽，然而這樣的習慣，除了製造不必要的浪費，也難免讓人有負擔。一名在外跑車的司機感嘆，明明才兩口子，老媽堅持每餐煮6道，冰箱也總塞滿隔夜菜，他溝通多年未果，後來母親越煮越多，每個月菜錢甚至直逼1萬5，令他十分無奈。

男網友在「爆怨公社」發文提到，家裡只有他跟母親，但每天冰箱都是塞滿狀態，而且兩個人竟吃到6菜，「重點是小弟跑車一天13小時在外都沒吃家裡，第二次要吃多少熱多少就好，為什麼一定要全熱？然後第三天、第四天再加熱，有些壞掉就要倒掉......」。

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原po直言，這個情況已經無限循環不知多少個年頭了，也無法溝通，後來他怕浪費，索性開始帶便當，希望能加減消掉一些菜，結果媽媽煮得更多了，每個月菜錢甚至從1萬跳到1萬5。

▲雖然一直溝通，但老媽講不聽，已經成習慣了。（圖／翻攝自爆廢公社）

更頭痛的是，他刻意少給菜錢，但老媽就會一直翻臉，「大家的媽媽也會這樣嗎？小弟認為錢可以花，但倒掉就是不對，兩個人吃到底為什麼要這麼多？無解又好無奈。」

po文一出，立刻引起廣大共鳴，不少人感嘆，家中長輩就是這樣，就算講破喉嚨也不聽，「我媽也是每次都煮一大堆，吃不完都丟掉，講也講不聽，那是一種習慣」、「老人家喜歡煮，但也吃不多，重複加熱罹癌機率高，況且吃過直接放冰箱會長菌」、「上一代人煮飯真的不會改，我老公家人也是這樣，每天丟掉的食物比吃的還多」、「我媽也這樣，成天為煮飯的事吵架」。

▲也許是老人家太孤單，才會以煮菜轉移注意力。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，一些網友很能理解媽媽的行為，感性地表示，「或許是因為媽媽孤獨，她們總是怕自己的孩子吃不飽、吃不夠好，所以寧願準備超豐富等你一起享用，也不願你回家想吃飯時沒有菜。也許在時間允許之下，多增加陪媽媽吃飯的機會，然後再溝通一下，希望這有助於能減少你的負擔」、「有一種愛叫做媽媽覺得你還餓」、「你是不是陪伴媽媽的時間太少了，她因為無聊沒事做，只能這樣轉移注意力」。

另外，熱心網友們也勸，這個習慣一定要改，「兩人6道菜真的太多了，連份量也很多，而且吃不完冰著又不新鮮」、「隔夜菜對身體不好」、「試著以健康的理由說服媽媽」、「我家四口煮的菜也沒這麼多」。

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