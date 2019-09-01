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中班弟作業求外掛！3層模型屋...叔叔「1hr神交差」　家長眼睛全亮：學到了

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▲苗栗縣政府響應中央推動公共化教保服務政策，準公共幼兒園數大幅成長，共提供3904名額，以減輕家長經濟負擔。（圖／記者黃孟珍攝）

▲幼兒園示意圖，與本文無關。（圖／記者黃孟珍攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名網友日前收到小侄子的請託，希望能幫忙DIY模型屋，還要求3層樓高，他靈機一動僅花1小時「完美交差」，而成品獲得一票家長熱烈讚賞，除了佩服他腦筋動超快，也不禁好奇，老師看到後的反應。

網友在「爆廢公社」發文問道，「唸中班的侄子說學校作業要DIY甜蜜的家，請我幫忙，幫他做個3層樓的，不知道這樣能不能交差了？」

請繼續往下閱讀...

只見他用紙箱作為模型屋的主架構，而屋內則以紙板分割客廳、廚房、廁所、餐廳、臥房等；有趣的是，原po並不是真的做出各式家具及擺設，而是拿IKEA的精美廣告型錄交差。

▲中班侄作業求外掛！3層模型屋...叔叔「1hr神交差」　家長讚爆：上了一課。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲甜蜜的家「內裝」很高級阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

雖然內部全是2D呈現，但其實蠻有模有樣的，加上網友黏貼的方式，不論沙發、床鋪、餐桌還是流理台，都格外有立體感。對此，網友們不得不佩服他的腦洞大開，紛紛笑回「突然覺得...IKEA的型錄不是只有摺紙盒的功能，太強大了」、「客廳要付款$5490才能解鎖」、「充滿資本主義的兒童勞作」、「真的很敷衍捏」。

而家長們看完也是眼睛為之一亮，「我都想儲存了，也許有機會參考用」、「厲害的創意」、「可以幫廣大的父母做嗎...哈哈哈」、「超棒的啦」。

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