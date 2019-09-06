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懷孕日記！老婆一翻「像顆便便飄盪」秒暈　隊友歪樓全紀錄...網鼻酸中笑炸

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▲超音波日記！孕妻一翻「像顆便便」秒吐血　隊友歪樓全記錄...惹網笑噴。（圖／原po授權提供）

▲超用心的懷孕手帳。（圖／原po授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

許多爸媽會寫下懷孕日記，記錄心情點滴與要對寶寶說的話。一名孕妻最近翻開手帳回味，發現「滿腹文學氣息」的隊友消失無蹤，取而代之的是各種奇葩形容詞，和搞怪的os，讓她哭笑不得的同時，忍不住一看再看。

人妻在「爆怨公社」提到，「我老公明明是個文筆超好的人，可是看他寫的超音波紀錄，都會看到翻白眼。爸爸眼裡的胎兒，都是受精卵、阿米巴原蟲、黑暗生物、狗便便等，一些奇奇怪怪的代名詞，以前那個很有文學氣息的隊友去哪了？

請繼續往下閱讀...

▲超音波日記！孕妻一翻「像顆便便」秒吐血　隊友歪樓全記錄...惹網笑噴。（圖／原po授權提供）

▲不得不說...老爸很幽默。（圖／原po授權提供）

在夫妻倆第2次去婦產科報到時，媽媽感性地寫下，「Hello嗶咕，這是我們初次見面，你還只是黑黑一顆，醫生說你長太慢了，要爸爸媽媽多給你一點時間，要兩週後才能再去看看你！你一定要加油喔！」然而老爸的畫風迥異，語調就像和哥們講垃圾話一般，「Hi，你這時還是黑暗生物呢，親。」

懷孕第8週時，小嗶咕的手腳都能看見了，這時媽媽興奮地說，「今天居然看到手繳了！現在的你有2.06公分，很難想像手腳有多小，只覺得每次見面都好神奇！雖然每天都吐好慘，但是依然享受有你的每一天。」至於爸爸則發揮幽默日常，直說「你長得小小得，像顆便便，真是有趣，在裡面飄盪，可是我們還是很愛你。」

▲超音波日記！孕妻一翻「像顆便便」秒吐血　隊友歪樓全記錄...惹網笑噴。（圖／原po授權提供）

▲像顆便便在裡面飄盪XDD。（圖／原po授權提供）

時隔3週，因為是做初期唐氏症檢查，身為母親的她超緊張，「今天超音波的時候，你整個睡翻，完全不動也不配合，醫生叫你起床，你還生氣踹我，可惡的小傢伙。」眼看老婆大人被欺負，隊友也心疼地說，「你媽覺得你超可惡的，我也覺得，太過分了，希望你長大可以孝順一點。」

這些點點滴滴莫名催淚又不斷戳笑點，而人妻也直言，「抱怨歸抱怨，我還是忍不住一看再看，願意一起寫已經很感人了！」

▲超音波日記！孕妻一翻「像顆便便」秒吐血　隊友歪樓全記錄...惹網笑噴。（圖／原po授權提供）

▲看不得老婆受委屈阿。（圖／原po授權提供）

看到這本手帳，許多爸媽紛紛獻上膝蓋，「太用心了啦，100個讚」、「我也曾經想要記錄，但只寫了3篇就詞窮，然後再也沒拿出來過了」、「別人的老公都不會讓我失望」、「棒到我說不出話來，想看其他的日記」、「好棒又用心的爸爸媽媽，感覺做這個很有紀念的意義」。

不少孕媽看完也超心動，馬上tag另一半，直說「我們是不是也該開啟小本本，昨天打百日咳忘了拍照」、「截圖給老公看，他只冷冷的回我無法」。

另外，一些熱心網友建議，「超音波照片是熱感紙，可以的話拍下來保存比較好喔，很久很久以後會變白不見。」而原po也有注意到這一點，表示「我們有掃描建檔，等整個孕期過完，會把檔案印出來更換到本子裡面」

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▼浪漫又調皮。（圖／原po授權提供）

▲超音波日記！孕妻一翻「像顆便便」秒吐血　隊友歪樓全記錄...惹網笑噴。（圖／原po授權提供）

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