雲林鋼管秀！黑丁妹深蹲開M腿…「蜜桃肉炸出」紅衣哥秒伸手　一換角度爆淚

▲原PO在鄉下看到鋼管舞表演。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人會將鋼管女郎和色情畫上等號，但其實學鋼管舞不僅可能滿身瘀青傷痕，還時不時會被觀眾騷擾，其實非常辛苦。一名女網友日前拍下一幕鋼管舞表演直嘆敬業，只見台上的熱舞辣妹背對觀眾，底下卻有位紅衣哥上前「摸屁股」，讓網友也直呼「賺錢辛苦，說出來都是淚啊！」

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，文中表示「認真覺得鄉下的鋼管真的無極限」，仔細看看照片，只見舞台上的辣妹綁著兩條麻花辮，身上只穿著黑色系內衣搭同色丁字褲，露出屬於年輕女生的緊實曲線、毫無疤痕的滑嫩肌膚，雖然辣妹整個人背對觀眾，毫無遮掩的蜜桃臀也讓人眼睛大吃冰淇淋。

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沒想到這時，台下有位身穿T恤的紅衣哥卻上前伸出左手，看起來很認真地在輕撫舞者裸露的臀肉，一旁還有許多相機在拍攝，聚焦點通通都在女郎的屁股上。而女方背對著群眾，似乎也沒有要反抗的意思，看起來就像是為了生計被當眾吃豆腐。

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▲舞者的演出讓原PO直呼敬業。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO就在文中直呼「認真覺得鄉下的鋼管真的無極限」，說她也有拍下女郎專業的表演加速版，「認真覺得很敬業很厲害」。她也在留言處透露，這個花車表演是在雲林，「我會去看也是聽說會脫光，結果做舞台的朋友說今天沒有」，也說其實紅衣哥是拿衛生紙在擦女郎臀部的髒汙，並貼出事後女子接過衛生紙自己擦的影片。

另一位網友則是貼出紅衣哥另一個角度的照片，只見紅衣哥左手拿著衛生紙，和舞者保持一段距離在幫忙擦屁股，感覺確實沒有在騷擾女方，「其實是在擦汗（另個角度，朋友拍的」。

▲紅衣哥幫黑丁辣妹舞者擦屁股。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文後，不少人也紛紛留言，「表演者真辛苦」、「大家都是糊口飯吃，表演沒有對錯大家歡喜甘願」、「以前鄉下有時候沒有極限的，沒穿上鋼管是種技術，但以前做這行業都不敢在自己家鄉，鄰里間會被拿來茶餘飯後」、「舞者都好辛苦，不容易啊」、「辛苦了，為了賺錢，犧牲很大。」

還有認識舞者的網友表示，跳鋼管的工作真的很辛苦，「我跟幾個舞者有熟，有看過她們現場練習，現場滑下來頭著地」、「舞台車都臨時架的，像最近下雨天，鋼管就很滑，常會摔下來，也聽過為了趕場子出車禍的」，而且也常常會被騷擾。

還有網友看到照片，想起以前的日子，「以前還會下來用長輩洗臉呢」、「早期還有露3點的……經過時媽媽還會遮我們的眼睛」、「小時候真的看過脫光光的」、「之前年代很流行所謂的十八招，不過都失傳了」、「在那個還沒數位相機的時代，那才叫無極限」、「小時候曾經和外婆去吃喜酒，吃著吃著……台上唱歌的阿姨就都沒有穿衣服了」、「現在手機太普及…跳全裸的根本自找麻煩。」

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