員工不爽被開除...衝沃爾瑪連開10幾槍「射殺兩同事」！1警中彈





▲密西西比州沃爾瑪超市發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國密西西比州一間沃爾瑪（Walmart）超市在當地時間30日早上發生槍擊，已知造成2人死亡、1名警察受傷，槍手也被警方射傷拘留。據了解，死亡的兩人和槍手都是超市員工，槍手已經在這裡工作25年，疑似曾跟超市經理有私人恩怨而犯案，警方還未公布槍手身分與名字。

這起槍擊案發生在在密西西比州北部的南海文（Southaven），為該州第三大城市，當地時間凌晨6點多，槍手闖入沃爾瑪（Walmart）超市內，於賣場內開槍射殺2人。南海文市的市長穆索懷特（Darren Musselwhite ）指出，槍手是一名對超市心有不滿的前員工，疑似曾跟經理發生爭執，當地媒體報導，槍手在29日因為用刀指向顧客，而遭到停職。

超市的夜間倉儲員工瓊斯（Travis Jones）於槍擊案發生時他正在工作，他提到，「這並不是意外，他來這裡的時候很清楚知道自己在幹嘛」。當時正在買東西的顧客歐登（Carlos Odom）表示，他走出商店時突然聽到10幾聲槍響，「我聽到好多聲『碰碰碰』，我當時只想著趕快衝到我的車上，真的很可怕，現在整個世界都瘋了」。

▲超市員工疏散到外面。（圖／達志影像／美聯社）



其中一名死者為40歲的超市經理布朗（Anthony Brown），瓊斯表示，當他逃離現場時，已經看到布朗倒在地上，場面相當可怕，警方指出，當趕到現場時，布朗已經明顯死亡。另一名死者為38歲的超市員工蓋爾斯（Brandon Gales），他是三個孩子的爸爸。

另外一名趕到現場支援的員警中彈受傷，幸好有穿著防彈背心，送醫後無生命危險。在兩天前，吉爾羅伊（Gilroy）的「大蒜節」才遭槍手闖入掃射，一共造成3死15傷最小的死者是一名6歲男童，19歲的槍手羅根（Santino William Legan）也當場被擊斃。