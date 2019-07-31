　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

員工不爽被開除...衝沃爾瑪連開10幾槍「射殺兩同事」！1警中彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼密西西比州沃爾瑪（Walmart）超市發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲密西西比州沃爾瑪超市發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國密西西比州一間沃爾瑪（Walmart）超市在當地時間30日早上發生槍擊，已知造成2人死亡、1名警察受傷，槍手也被警方射傷拘留。據了解，死亡的兩人和槍手都是超市員工，槍手已經在這裡工作25年，疑似曾跟超市經理有私人恩怨而犯案，警方還未公布槍手身分與名字。

這起槍擊案發生在在密西西比州北部的南海文（Southaven），為該州第三大城市，當地時間凌晨6點多，槍手闖入沃爾瑪（Walmart）超市內，於賣場內開槍射殺2人。南海文市的市長穆索懷特（Darren Musselwhite ）指出，槍手是一名對超市心有不滿的前員工，疑似曾跟經理發生爭執，當地媒體報導，槍手在29日因為用刀指向顧客，而遭到停職。

超市的夜間倉儲員工瓊斯（Travis Jones）於槍擊案發生時他正在工作，他提到，「這並不是意外，他來這裡的時候很清楚知道自己在幹嘛」。當時正在買東西的顧客歐登（Carlos Odom）表示，他走出商店時突然聽到10幾聲槍響，「我聽到好多聲『碰碰碰』，我當時只想著趕快衝到我的車上，真的很可怕，現在整個世界都瘋了」。

▲▼密西西比州沃爾瑪（Walmart）超市發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲超市員工疏散到外面。（圖／達志影像／美聯社）

其中一名死者為40歲的超市經理布朗（Anthony Brown），瓊斯表示，當他逃離現場時，已經看到布朗倒在地上，場面相當可怕，警方指出，當趕到現場時，布朗已經明顯死亡。另一名死者為38歲的超市員工蓋爾斯（Brandon Gales），他是三個孩子的爸爸。

另外一名趕到現場支援的員警中彈受傷，幸好有穿著防彈背心，送醫後無生命危險。在兩天前，吉爾羅伊（Gilroy）的「大蒜節」才遭槍手闖入掃射，一共造成3死15傷最小的死者是一名6歲男童，19歲的槍手羅根（Santino William Legan）也當場被擊斃。

ET快訊
誰發明珍珠奶茶？春水堂、翰林茶館互告10年　法院判決出爐了
黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊
「薇帕」颱風最快今生成　還有2低壓！彭啟明：下周可能到台灣

關鍵字：沃爾瑪,槍擊,密西西比州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

清冰箱見「冰封40年女嬰屍」...頭髮都還在！他驚呆：可能是我姐姐

交往兩單親媽性侵兩繼女　鬼父逼「殺妳全家」懷孕還掰：那是別人的

超過50美企申請「對華為出口許可」　美商務部長：下週前回應

同一組號碼買16年…澳58歲男喝咖啡驚見「中了800萬」：可以退休了！

員工不爽被開除...衝沃爾瑪連開10幾槍「射殺兩同事」！1警中彈

南韓軍方：北韓發射多枚不明飛行物　「1周內第2次」

「希望神原諒我…」軟Ｏ男遭恥笑…竟讓妹妹生2子：只對她有感覺

少女遭綁架性侵！打電話報案3次「警方19hrs後才趕到」　市民全怒了

打破美墨的高牆！邊境長城加裝「粉紅蹺蹺板」　兩國孩子開心玩耍

台東通緝犯「神走位」紅到國外！NBA勇士隊IG轉發　比喻柯瑞擋拆

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

清冰箱見「冰封40年女嬰屍」...頭髮都還在！他驚呆：可能是我姐姐

交往兩單親媽性侵兩繼女　鬼父逼「殺妳全家」懷孕還掰：那是別人的

超過50美企申請「對華為出口許可」　美商務部長：下週前回應

同一組號碼買16年…澳58歲男喝咖啡驚見「中了800萬」：可以退休了！

員工不爽被開除...衝沃爾瑪連開10幾槍「射殺兩同事」！1警中彈

南韓軍方：北韓發射多枚不明飛行物　「1周內第2次」

「希望神原諒我…」軟Ｏ男遭恥笑…竟讓妹妹生2子：只對她有感覺

少女遭綁架性侵！打電話報案3次「警方19hrs後才趕到」　市民全怒了

打破美墨的高牆！邊境長城加裝「粉紅蹺蹺板」　兩國孩子開心玩耍

台東通緝犯「神走位」紅到國外！NBA勇士隊IG轉發　比喻柯瑞擋拆

酒醉闖女選手寢室　陳靖選手生涯面臨重大考驗

黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…主持人傻住：什麼

騎車衝撞罷韓志工！他露齒笑「有撞到你嗎笑死人」　網揪亮點：快檢舉

汪東城、唐禹哲爆為「她」撕破臉！起底「混血周慧敏」甜倒2大偶像男神

衣架大王遭控襲胸！舔耳猥褻長腿嫩妹　LINE「跟你感覺良好」對話曝光

清冰箱見「冰封40年女嬰屍」...頭髮都還在！他驚呆：可能是我姐姐

母過世後9天⋯半夜3點拍10人合照「她左腳消失」　專家：祂在暗示

史馬特大方承認防守會假摔　偷嘴哈登喜歡進攻假摔

天生「遲到王」星座Top 3 ！巨蟹拖延症氾濫、冠軍是懶癌末期患者

15歲女孩滑水道衝下！噁男「假冒救生員」接住她　趁機亂摸狂蹭…畫面流出

國際熱門新聞

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵..

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞..

網紅直播虐狗　觀眾報警他反嗆

少女遭綁架！報案3次「警方19..

毒癮夫妻生11子　炒飯配鹽沒奶..

狠母殺3子女後上吊亡…警方卻發..

台東通緝犯「神走位」NBA勇士..

4歲女童噴血嚇哭　竟是被吸到飽

沒小孩禁玩迪士尼？狂媽抱怨被瘋..

軟Ｏ男遭恥笑…竟讓妹妹生2子：..

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全..

美沃爾瑪槍擊　2員工死亡1警中..

正妹醫遭割喉「塞行李箱」陳屍家..

美墨邊境長城裝蹺蹺板　兩國孩子..

更多熱門

相關新聞

美墨邊境長城裝蹺蹺板　兩國孩子開心玩耍

美墨邊境長城是美國總統川普強打的政見之一，企圖藉由圍牆來阻隔非法移民進入美國，但是兩位加州的教授卻利用美墨邊境的圍牆間隙，建造了許多蹺蹺板，讓兩國的孩子甚至是大人隔著牆也能互相玩耍。

美沃爾瑪槍擊　2員工死亡1警中彈

為汪造夢幻豪宅　網呆：比我家還高級

警察敲破車窗　眾人竟圍觀鼓掌

懂1022個單字　最聰明牧羊犬當小天使

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

吃屎哥「血便」就醫…醫曝傷勢情況

外送員送餐一時錯亂「一轉身笑翻網」

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

肚臍癢狂摳！她「冒小菜花」切片驗醫驚呆

7號颱「薇帕」最快周三生成！周四變天

傷者雙腿截斷拔管亡　落跑駕駛「找到了」

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面