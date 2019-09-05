上班時突中樂透2.8億　超市女員工當場豪爽遞辭呈！

▲ 中樂透大獎是許多人的夢想啊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國加州Raley's超市女員工絲芙特（Brandi Swift），日前在上班時，驚覺丈夫中了加州知名的「超級樂透」（Super Lotto Plus）900萬美元（約新台幣2.8億元）大獎後，馬上果斷地向店長瓊斯（Toni Jones）遞上辭呈，甚至婉拒店長的挽留，計畫與丈夫一起買棟小房子，安靜地度過晚年。

據CBS Sacramento報導，絲芙特當天在午休時間回家休息，發現自己上班的超市內的彩券機台竟然開出900萬美元的大獎，驚訝地馬上轉頭問老公詹姆斯（James），「有人中了900萬，你有買彩券嗎？」接著，她聽到老公回答「是的」之後，她還不敢置信地立刻再次確認問「勸你不要惹我哦，你真的有買票嗎？」

經確認後，2人驚覺他們只花了1美元即中了900萬美元的大獎後，絲芙特立刻回超市向店長瓊斯遞上辭呈。瓊斯為此感到非常開心，但也勸她說「如果妳辭職了，就無法享有任何醫療福利了。但接著我看到絲芙特絲毫不在意地在我肩膀上拍了拍然後大笑。」

儘管絲芙特和老公還沒有使用這筆獎金的詳細計畫，但決定先買一棟小房子，然後縮減現階段擁有的一切，方便晚年可以過上安寧的生活，她也迫不及待規劃如何使用獎金，迎接未來新的人生。