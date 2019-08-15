快訊／費城住宅區爆槍擊「連開100多槍」！5警察與兇嫌駁火受傷

Breaking News Suspect arrested in the shooting incident with police in Philadelphia, Pa. #Philadelphia #shooting pic.twitter.com/MfBH5R0YRF — Johnny (@Johnnys_Eye) August 14, 2019

▲一名嫌犯被逮捕，但不確定是否有同夥。



記者錢玉紘／綜合報導



美國費城北部Tioga-Nicetown地區在當地時間14日下午發生槍擊，據報導，槍手朝警方射擊之後，躲進附近的一棟建築物內，已經至少有5名員警在駁火過程中受傷，被送往天普大學（Temple University）醫院，幸好都沒有生命危險，天普大學校區也暫時關閉。

目擊網友PO出的影片中可以看到，警方已經逮住一名白衣男子，並將其押上警車，疑似就是嫌犯。現場照片可以看到，警察躲在車子後面找掩護，並與槍手對峙。

美國廣播公司報導，一名女性目擊者表示，至少聽到超過100聲槍響，然後看到大家瘋狂逃命，「真的聽到很多槍聲，我非常害怕」。另一名目擊者則形容「像戰爭一樣」，感覺像是聽到炸彈爆炸，「但卻發生在我們大家要吃晚餐的時候」。

▼大量警車前往現場支援。

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6 — Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019