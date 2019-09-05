川普挪國防部1130億築「美墨高牆」　衝擊127項軍事建設計畫

▲美國總統川普挪用軍事建設基金用來建設的美墨邊界圍牆。（圖／路透）

記者吳宛霖／綜合報導

美國國防部日前宣布，將從軍事建設基金中挪出36億美元（約新台幣1130億元），當作美國總統川普下令興建的美墨邊界圍牆的經費。參議院少數黨領袖查克舒默（Chuck Schumer）表示，將會損害已經計劃好的項目，對服務我們國家的軍隊來說，就像被賞了一記耳光，「川普吞掉已經分配好的軍事資金來滿足自己的自尊。」

國防部副部長伊萊恩•麥卡斯克（Elaine McCusker）表示，這筆款項將用在修建邊界牆，第一個重點將放在加州、德州和亞利桑那州的11個地區，從現在開始，國防部擁有的土地將在3個月後開始施工，其他公共土地上的建設工作也將開始。」對於挪用金費將停止部分軍事項目，她表示，「我們確實意識到這可能會造成一些延遲」，但「絕對不會取消」。

參議院少數黨領袖查克舒默（Chuck Schumer）表示，位於紐約的軍隊學院將會失去資金，「這項決定將損害已經計劃好的重要項目，這些項目支持著紐約以及軍事設施的服務人員」，「對服務我們國家的軍隊來說，這是一記耳光，川普總統吞掉已經分配好的軍事資金來滿足他自己的自負。」

▲美墨邊界圍牆是美國4州與墨西哥6州之間的國界，長達3141公里。（圖／翻攝自路透社）

美國國防部表示，將從現有的127個軍事建設項目中取出36億美元，並重新分配這些資金來建造約282公里的邊界圍牆，一半的資金來自最初用在美國領土的項目，另一半來自國際項目。

聯合參謀部行動主任巴帕斯（Andrew Poppas）中將表示，興築邊牆將可能減少邊界對軍力的需求。

參議院軍事委員會的民主黨參議員傑克里德（Sen. Jack Reed）表示，「我明確表示他（川普）從我們的軍隊和災民那裡獲取資金，用來維護他的政治權利」，「最終，可能會讓美國人面臨風險。」

Pres. Trump’s immigration efforts have failed since day one. Today, he made clear he is willing to take funds from our troops & disaster victims and divert them to try to protect his political right flank. And ultimately, that could put Americans at risk. My statement: pic.twitter.com/MsxQ7i64ld — Senator Jack Reed (@SenJackReed) 2019年9月3日



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