川普挪國防部1130億築「美墨高牆」　衝擊127項軍事建設計畫

▲美國總統川普挪用軍事建設基金用來建設的美墨邊界圍牆。(圖/路透)

記者吳宛霖/綜合報導

美國國防部日前宣布,將從軍事建設基金中挪出36億美元(約新台幣1130億元),當作美國總統川普下令興建的美墨邊界圍牆的經費。參議院少數黨領袖查克舒默(Chuck Schumer)表示,將會損害已經計劃好的項目,對服務我們國家的軍隊來說,就像被賞了一記耳光,「川普吞掉已經分配好的軍事資金來滿足自己的自尊。」

國防部副部長伊萊恩•麥卡斯克(Elaine McCusker)表示,這筆款項將用在修建邊界牆,第一個重點將放在加州、德州和亞利桑那州的11個地區,從現在開始,國防部擁有的土地將在3個月後開始施工,其他公共土地上的建設工作也將開始。」對於挪用金費將停止部分軍事項目,她表示,「我們確實意識到這可能會造成一些延遲」,但「絕對不會取消」。

參議院少數黨領袖查克舒默(Chuck Schumer)表示,位於紐約的軍隊學院將會失去資金,「這項決定將損害已經計劃好的重要項目,這些項目支持著紐約以及軍事設施的服務人員」,「對服務我們國家的軍隊來說,這是一記耳光,川普總統吞掉已經分配好的軍事資金來滿足他自己的自負。」

▲美墨邊界圍牆是美國4州與墨西哥6州之間的國界,長達3141公里。(圖/翻攝自路透社)

美國國防部表示,將從現有的127個軍事建設項目中取出36億美元,並重新分配這些資金來建造約282公里的邊界圍牆,一半的資金來自最初用在美國領土的項目,另一半來自國際項目。

聯合參謀部行動主任巴帕斯(Andrew Poppas)中將表示,興築邊牆將可能減少邊界對軍力的需求。

參議院軍事委員會的民主黨參議員傑克里德(Sen. Jack Reed)表示,「我明確表示他(川普)從我們的軍隊和災民那裡獲取資金,用來維護他的政治權利」,「最終,可能會讓美國人面臨風險。」

Pres. Trump’s immigration efforts have failed since day one. Today, he made clear he is willing to take funds from our troops & disaster victims and divert them to try to protect his political right flank. And ultimately, that could put Americans at risk. My statement: pic.twitter.com/MsxQ7i64ld