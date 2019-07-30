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19歲槍手身分曝光！加州「大蒜節」掃射3死15傷　IG發文：準備送命吧

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▲▼加州美食節槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲3名駐場員警一分鐘內趕到現場擊斃槍手。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州吉爾羅伊（Gilroy）「大蒜節」28日遭槍手闖入掃射，造成3死15傷的悲劇，當中最小的死者是一名6歲男童。警方趕到現場隨即將一名持步槍的白人男子擊斃，並證實槍手身分為19歲的羅根（Santino William Legan），目前犯案動機不明。警方根據目擊者們的描述，懷疑可能還有一名共犯在逃，但目擊者對於共犯逃逸路線的描述差距過大，正確資訊尚待釐清。

綜合外電報導，事件發生在舊金山聖荷西（San Jose）南方48公里的吉爾羅伊，為期3天的大蒜節（Gilroy Garlic Festival）28日傍晚6時30分傳出一陣槍聲和尖叫聲。3名罹難者當中，年紀最小的是6歲的羅梅洛（Steven Romero），他和媽媽與奶奶一起參加大蒜節，沒想到最後慘死槍下；另外2名死者分別為13歲的少女和20多歲的一名男子。

▲▼加州美食節屠殺3死15傷　19歲義大利裔槍手身分曝光。（圖／翻攝自Instagram）

▲槍手身分曝光。（圖／翻攝自Instagram）

▼最年幼的罹難者僅6歲。

根據《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）報導，聯邦調查局（FBI）和多名執法機構官員已查出當場被擊斃的槍手是羅根（Santino William Legan），一名19歲的義大利、伊朗裔男子，犯案前曾在Instagram上貼出大蒜節活動的照片，寫下「大蒜節的時間到了。來為那些價格過高的爛貨送死吧。」在這剛創立的帳號裡還有另一篇發文，提到了白人至上主義禁書，還一些種族歧視字眼。吉爾羅伊警局在週一（29日）上午的記者會中證實槍手身分。

警方指出當天案發經過，羅根先用剪鉗破外鐵欄後潛入大蒜節現場，舉起月初在內華達州合法購入的AK-47步槍，朝向人群掃射，接著和一分鐘內抵達現場的3名駐場員警駁火，當場中彈身亡。警方根據多名目擊者指出，判斷可能還有一名共犯在逃，但由於描述的版本過於混亂，警方甚至無法判別共犯的逃逸方向，「我們目前真的還不清楚」。

▲▼加州「大蒜節」槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

當天擺攤賣帽子的目擊者表示，槍手穿著防彈背心，沒有鎖定特定目標，而是不斷轉動身體掃射。一對當時正在美食攤閒逛的情侶則說，看到一名穿軍服的男子從一旁走出來，開槍時「從左到右，再從右到左」，大概每秒射出3到4發子彈。

許多遊客躲在木桌或是貨車上，或是在逃跑時跌倒受傷，2名躲在拖車中的女性中彈，現場工作人員利用高爾夫球車將傷者載離。16歲的傷者門多薩（Mark Mendoza）當時正與家人在木桌上吃飯，槍案發生時他12歲的堂弟腿部中彈，門多薩說，「槍手就在兒童遊樂區附近開槍，當時那裡非常多小孩。」

▲▼加州「大蒜節」槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲倖存者仍然心有餘悸。（圖／達志影像／美聯社）

其他目擊者也說兇嫌穿著迷彩服和戰術背心；事發時正在台上表演的樂團主唱回憶，正在表演安可曲時，看到槍手在美食區掃射完，轉身朝向舞台開槍，所有人驚慌逃竄，他和他的樂手也趕緊躲到舞台下方。

吉爾羅伊大蒜節創於1979年，除了美食，還有烹飪賽和音樂表演，今年3天活動逾10萬人到場。

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關鍵字：美國,北美要聞,舊金山,加州,美食節,大蒜

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