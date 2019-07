19歲槍手身分曝光！加州「大蒜節」掃射3死15傷　IG發文：準備送命吧

▲3名駐場員警一分鐘內趕到現場擊斃槍手。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國加州吉爾羅伊(Gilroy)「大蒜節」28日遭槍手闖入掃射,造成3死15傷的悲劇,當中最小的死者是一名6歲男童。警方趕到現場隨即將一名持步槍的白人男子擊斃,並證實槍手身分為19歲的羅根(Santino William Legan),目前犯案動機不明。警方根據目擊者們的描述,懷疑可能還有一名共犯在逃,但目擊者對於共犯逃逸路線的描述差距過大,正確資訊尚待釐清。

綜合外電報導,事件發生在舊金山聖荷西(San Jose)南方48公里的吉爾羅伊,為期3天的大蒜節(Gilroy Garlic Festival)28日傍晚6時30分傳出一陣槍聲和尖叫聲。3名罹難者當中,年紀最小的是6歲的羅梅洛(Steven Romero),他和媽媽與奶奶一起參加大蒜節,沒想到最後慘死槍下;另外2名死者分別為13歲的少女和20多歲的一名男子。

▲槍手身分曝光。(圖/翻攝自Instagram)

▼最年幼的罹難者僅6歲。

This is Steven Romero, 6 yrs old killed in today’s shooting at the Gilroy Garlic Festival. His mother and other family members were also injured in today’s shooting, being treated at the same hospital via @janellewang @nbcbayarea pic.twitter.com/0HWkktGlq4