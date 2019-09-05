最狂伴娘！新娘姊霸氣說婚禮隨便穿　反骨妹扮成「恐龍」手捧花搞笑出場

▲妹妹克莉絲蒂娜 穿上「恐龍裝」參加姊姊的婚禮。（圖／翻攝自臉書／Christina A. Meador）

實習記者范芷菱／綜合報導

參加婚禮穿的衣服是一門大學問，既不能太招搖搶了新娘的風采，也不能太隨便。最近美國德州一名女子，在姊姊的婚禮上穿著一套「恐龍裝」，當場吸引了場上所有人的目光。

據《每日郵報》報導，40歲的迪安娜（Deanna Adams）上（8）月舉行婚禮，並邀請妹妹克莉絲蒂娜 （Christina Meador）當她的伴娘。婚禮上迪安娜原本應該是全場的注目焦點，沒想到妹妹的出現改變了這一切。原來婚禮當天，克莉絲蒂娜居然穿了一整套的橘色充氣「恐龍裝」現身，臃腫的身軀加上凶惡的眼神，瞬間讓妹妹成為全場注目的焦點。

▲伴娘的服裝通常不能搶過新娘風采。（圖／達志／示意圖）

妹妹克莉絲蒂娜將婚禮上的照片分享在臉書上，並配文：「當你是伴娘並被通知可以穿任何想穿得服裝...我一點也不後悔。」引起許多網友熱議。原來迪安娜深知克莉絲蒂娜的個性不喜歡穿正式的衣服，於是就跟她說「隨便穿都行」。於是克莉絲蒂娜開始想一些不只穿過一次的衣服，「如果我的花費超過50美元（約新台幣1500元），我希望是一件恐龍裝，我一直都很想要。」結果妹妹將她的選擇發給迪安娜後，令人驚訝的是，姊姊居然很滿意！

其實克莉絲蒂娜一直給迪安娜很多次反悔的機會，可以選擇穿上婚禮當天拿到的20美元新禮服，但是迪安娜卻堅持妹穿上那套「恐龍裝」。儀式結束後，克莉絲蒂娜馬上脫下那套顯眼的衣服，並換上其他衣服來接待客人。

好笑的是，15分鐘後有人進到會場並告訴克莉絲蒂娜，看到她和一位男孩在附近散步。她只好笑著表示，「不是我，那是一個孩子穿著『恐龍裝』和朋友散步！」

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網友看到照片後也紛紛留言回應，「這太棒了」、「這是我見過最酷的事情」；不過也有網友為姐姐抱不平，「這只是一個俗氣的嘗試，從新娘那裡偷走注意力，我希望新娘至少可以得到沒有被毀的照片。」對此姊姊則是力挺妹妹，「我的妹妹太棒了，當我說她可以穿任何她想要的衣服時，我真的不是在開玩笑。」