艾爾帕索搶手坦承…「就要殺墨西哥人」　犯案前宣言：西語裔入侵美國的代價

▲艾爾帕索槍擊案受害者多為拉美裔族群。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國警方證實，造成22人死亡的德州艾爾帕索（El Paso）槍擊案兇嫌，其犯案動機為種族主義。警方指出．21歲的槍手克魯休斯（Patrick Crusius）在警方抵達槍案現場後，直接坦承他就是兇手，並指出目標就是墨西哥人。調查人員也確信，在案發前流傳於網路上的一份「白人及種族主義宣言」，就是克魯休斯寫的，文中還提及，他是受到紐西蘭基督城槍擊案的啟發。

根據警方逮捕令上的證詞指出．當員警抵達槍案現場後，克魯休斯非常冷靜地高舉雙手從車上走下來，並對著警察說「我就是兇手」。克魯休斯並沒有保持沉默，而是詳細地向警方說著他的犯案過程，「我從德州艾倫（Allen）開車到艾爾帕索，帶著AK-47步槍還有幾本雜誌進入沃爾瑪（Walmart），接著對裡面的人開槍，我的目標是墨西哥人。」

▲槍擊案罹難者9日舉行葬禮。（圖／路透）



調查人員認為，案發前不久，有一份流傳在網路論壇上的「白人及種族主義宣言」就是由克魯休斯所寫，內文指出，這次的攻擊是對「西語裔族群入侵德州」所做出的回應，並表示他是受到今年3月紐西蘭基督城槍案的啟發。艾爾帕索位在美國與墨西哥之間的邊境地區，該城市有80%的人口是拉美裔，許多居民會不時越過邊境去墨西哥探望家人。

《衛報》指出，川普上任後，不斷用「入侵」一詞來形容拉美裔族群在美國的存在地位，這就是白人至上主義最明顯的例子，而且這也犯了致命的錯誤，因為並非從一開始就是「白人家園」，除了最早定居於此的印地安人以外，1821年墨西哥獨立戰爭後，德克薩斯的土地成為墨西哥的國土，甚至一度成立德克薩斯共和國，直到1845年爆發美墨戰爭，德州才成為美國第28州。

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