2種水果超通腸！他自曝「每吃火龍果就順」被推爆　鄉民加碼：柚子也超兇猛

▲原PO問，吃什麼水果必通腸。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

明明吃很多蔬菜和水果，平時也常喝水，還是會有人便祕。就有網友在PTT發起閒聊，文中表示，「有人說排便不順，吃文旦就順了！？」他自己是每吃火龍果就會「很順暢」，順到他不敢太常吃，最後忍不住好奇發問「還有什麼水果也必拉？」沒想到看到貼文後，網友也紛紛大推火龍果「是真的通」。

這位網友在PTT的WomenTalk的板上發起閒聊，「吃什麼水果必通腸？」文中提到，有人說排便不順的話吃文旦就會順，「我吃火龍果，每吃必順，順到不敢太常吃」，最後好奇問，還有什麼水果吃了也必拉肚子。

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看到貼文後，許多人也直呼，火龍果真的很有用，「火龍果真的通」、「火龍果大推，白色比紅的更有效喔」、「紅色的火龍果超有用」、「火龍果！紅色的」、「白色火龍果，稍微吃多一點就直接腹瀉QQ」、「火龍果是真的通，而且便便會變色」、「紅龍果，我吃白的反而沒效」、「火龍果！上次吃一顆拉完瘦1公斤QQ。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲不少人大推火龍果。（圖／Pixabay）

除此之外，網友也紛紛討論其他水果，「有問過醫生，便秘吃香蕉，奇異果，火龍果」、「鳳梨唯一解」、「唯一推薦，鳳梨，還不行就加罐牛奶」、「奇異果洗乾淨去毛，連皮吃」、「奇異果越軟效果越好」、「偷推香蕉牛奶」、「香蕉，還可以補充體力。」

另外還有比較少見的答案，「我吃番茄很順暢」、「木瓜啊！便秘萬能果」、「水梨，連續吃3天，連放屁都水屁，傻眼」、「葡萄柚，而且不會像柚子放臭屁。」其中不少人大推柚子，「柚子，連放屁都滿滿的柚子味」、「一次吃2顆大柚子，保証拉好拉滿」、「柚子超兇猛」、「柚子，有次吃了1顆柚子隔天上了4次正常的廁所」、「柚子，吃半顆就有感覺」、「柚子超通腸，不過會痛XD。」

▲許多網友也說，每吃柚子必拉。（圖／記者王兆麟攝）

不過也有人表示這些方法對自己都無效，或是要靠別的東西來「通順」，「吃水果都無感」、「腸胃不好吃什麼都通」、「說什麼火龍果奇異果的但我都沒效啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊」、「我吃水果沒用，反而是喝咖啡跟大冰奶」、「早上大杯無糖綠茶給你參考」、「之前吃過一種酵素梅，真的會一瀉千里。」

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