上海好市多「無條件退貨」...網友預言慘賠退場　內行曝「穩賺」真相打臉

▲上海好市多。（圖／翻攝微信）

記者周亭瑋／綜合報導

上海好市多一開幕，便引發火爆熱潮，然而賣場內偷吃、尿尿等亂象叢生，就有鄉民不禁吐槽，「高層到底在想什麼？」甚至推測會因慘賠黯淡退場。不過，內行人點出關鍵，直言好市多幾乎不可能會賠錢。

上海好市多27日開幕當天，僅營業短短4小時，就因混亂現場而緊急停業，從現場消費者所拍下的畫面可見，許多鮮食、商品遭亂丟，有的被偷吃後放回，甚至有恐龍家長超沒品，直接讓小孩尿尿在垃圾桶裡。

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▲竟然有恐龍家長讓孩子尿在賣場。（圖／翻攝微信）

一名網友在PTT八卦板發文表示，「早在開幕前我就說了，猜猜看他們幾天後會宣布退出中國市場，現在看來他們是不是正在籌備呢？他們的高層是不是都沒有做過風俗民情的調查啊？」

另外，好市多的一大特色「無條件退貨」機制，也被拿出來討論，部分鄉民笑虧，「不如先期待他們什麼時候修改退貨規則」、「以他們的民族性，哪天集體搞退貨」、「上海退貨率可能高於10%」。

▲龍蝦區聚集不少拍照消費者。（圖／記者陳政錄攝）

沒想到，一席話立刻被反駁，就有內行人直言，「廠商簽約的時候，已經先扣預計退貨的錢了，Costco預測產品退貨率2%，就會先跟廠商扣2%，如果最後高於這個數，會再跟廠商要，所以他根本不怕你退貨，而且還會跟廠商收手續費，根本不會吃虧。」

他進一步指出，2%只是舉例，看產品品項會有所差異，一般像家具類退貨率較低，而電子產品則比較高。許多鄉民也說，「應該爽翻了吧，繼續擴點」、「確實賺翻，不過這錢賺得不容易，看看那可怕的素質」、「做代購的可以買好買滿，也是不怕貨賣不掉」、「好市多主要是租場地和會員賺錢，貨物退貨那是廠商的事」。

▲不少明星商品第一天就被搶到斷貨。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，Costco首席財務官Richard Galanti日前就透露，計畫於2020年底或2021年初，在上海開設第二家門店，「儘管我們想過開業當天會有大量客流，但上海店實際客流以及當天的情況，仍然超過了我們的預想。」

Richard Galanti還提到，他們一直認為大陸市場具有巨大潛力，所以在過去的15到20年間，公司高層就多次來考察，希望進軍市場之際，Costco和整個管理團隊都已做好充分準備，當然他們也期待未來在擴展上會有更多可能性。

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